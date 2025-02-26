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火星中心可能存在固态内核

2025年02月26日08:11 | 来源：科技日报
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英国《自然·通讯》杂志25日发表的一项研究称，实验室进行的地球化学证据表明，火星中心可能存在固态内核。

2023年，一个由多国行星科学家组成的研究团队根据美国国家航空航天局“洞察号”数据任务发现，火星或有一个全液态的核心，相关研究结果发表在《自然》杂志上。

当时研究认为，这一液态内核与地球内核相似，应该主要是由熔融铁金属组成。但它的密度较低，表明火星核心肯定含有大量其他较轻的元素，如硫。过去人们认为，火星核心温度可能太高，无法使固态内核结晶，但形成铁硫化物矿物内核的可能性尚未得到详细研究。

德国拜罗伊特大学团队此次在实验室中进行了高压高温实验，以确定火星内核中硫铁化合物相的晶体结构和密度。他们认为，如果火星中心的温度降到约1960开尔文以下（此温度在该区域估计温度范围内），硫铁化合物相可能开始结晶并形成固态内核。

要确定火星内部是否存在固态内核，还需要进一步的地球物理学测量。但这项研究支持了火星内部存在固态内核的可能性。（记者张梦然）

(责编：李依环、郝孟佳)

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