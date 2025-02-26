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李德仁：用执着与热情“测绘”人生

2025年02月26日08:10 | 来源：科技日报
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“我们希望在2030年成功建成空天信息全球实时智能监测网OSE（东方慧眼星座）。到那时，我们的卫星使用成本会更低，每个人都有望轻松使用卫星数据。”2月23日，在海南大学举办第三十六期顶尖科学家讲坛上，两院院士、国家最高科学技术奖获得者、国际著名测绘与遥感学家李德仁受邀作题为《论无所不在的时空智能》的专题报告时说。

“我读大二的时候就参与了海南天然橡胶种植的地形测绘，那是我第一次来海南岛。那时的测绘工具还很简单，条件也很艰苦。”李德仁回忆说。

1959年，武汉测绘学院派遣近300名学生渡过琼州海峡前往海南岛执行地形测绘任务，李德仁便是队伍中的一员。当时，新中国正面临橡胶产业的“卡脖子”问题，战略物资资源遭到封锁。李德仁跟随队伍深入黎族乡村，与华南热带作物学院（海南大学前身之一）科研人员共同破解橡胶种植的难题。

他们依据地形坡度对海南岛进行地形测绘，从而使得橡胶种子在海南的山林中得以生根发芽，创造了北纬18°—24°地区大面积种植橡胶的世界奇迹，使我国由无胶国崛起为世界第五大产胶国。自那时起，李德仁便与海南结下了不解之缘。

1991年，他带着航测海南岛的新使命，再次踏上了海南这片土地。面对控制点定位的难题，他创造性地提出“把全球定位系统放到飞机上”，并运用“全球定位系统空中三角测量”技术，完成了无需地面控制点的全岛1∶10000数字测图任务。

“世界是物质的，物质是运动的，运动着的物质世界是用时空信息来描述的。在当今万物互联和人工智能时代，时空数据的获取、处理、信息提取与知识挖掘需要走向智能，时空智能学应运而生。”时隔34年，怀揣着为国育才的热忱，李德仁再次来到海南，向海大师生讲述他为之奋斗一生的事业——时空智能学。

李德仁围绕新质生产力与时空智能，以定位、导航、授时服务与通导遥一体化天基信息实时服务系统等为例，深入浅出地阐述了时空智能学的技术路径与应用成果，并系统介绍了时空智能在航空航天、地面交通、水上及水下和深空探测等多个领域所发挥的关键作用。

“时空智能是万物互联与数字孪生时代测绘遥感地理信息学的数字化、信息化、网络化、智能化与实时化，时空智能自动和实时感知、认识自然活动和人类活动，则是人工智能的重要组成部分。”李德仁认为，从测绘遥感地理信息学到时空智能去拥抱新质生产力，要努力推进和实现天空地海无所不在的时空智能，要抓紧推进人工智能引导下的通导遥一体化的时空智能大众化服务，创造多个万亿级新质生产力产业，要积极推动测绘学走向时空智能学。

如今，已光荣退休的李德仁，并未停下探索的脚步，始终活跃在科研前沿，对遥感科技的探索热情丝毫不减。他以“兼济天下”为志，一心推动空天信息领域发展。他力求整合资源、突破关键技术，打造顶尖科研高地。他还着眼产业布局，积极谋划，期望构建起万亿元规模的空天信息产业链，促进产学研紧密结合，全面提升我国在空天信息领域的国际竞争力。

“我们测绘人要坚持不懈地开展原始创新研究，想国家所想，急国家所急。要在新型信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施建设中发挥作用，为将我国建设成为国际领先的测绘科技强国贡献力量。”李德仁说。（记者王祝华 实习生梁淑仪）

(责编：李依环、郝孟佳)

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