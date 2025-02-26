随着生成式人工智能技术的不断发展，人工智能产品的“热度”也越来越高。与此同时，人工智能产品可能引发的青少年过度依赖、思维僵化以及价值观误导等问题，受到了各界的广泛关注与讨论。

人工智能产品之所以受欢迎，是因为其定制对话、即时回复和持续优化等功能满足了用户情感需求。基于大量真实文本和频繁指令互动，人工智能产品给出的回应如和风拂面，为青少年带来良好的交互体验。在人工智能技术“你追我赶”的当下，现实逻辑和情感交流被巧妙地融入算法与数据之中，使产品呈现出高仿真、强互动和个性化等特点。但同时，其潜在的成瘾与误导风险也逐渐显露，并成为亟待解决的现实课题。

科技产品带来的机遇与风险并存早已不是新鲜话题。从20年前的电子宠物消费热潮，到10年前的网络游戏火爆，再到如今高度拟人化的人工智能角色兴起，科技产品在引领潮流、丰富生活的同时，对青少年身心健康可能产生的负面影响和价值导向偏差风险始终存在。

2024年的数据显示，我国现有近200个完成备案并上线为公众提供服务的生成式人工智能服务大模型，注册用户超过6亿。未来，人工智能或对人们的生活产生更加广泛和深远的影响。如何与人工智能产品良好互动，让人工智能技术更好服务于人，不仅是科技人员需要思考的问题，也是青少年适应社会智能化转型过程中需要面对的课题。

青少年接受的教育内容、养成的思维模式能不能与新的时代背景相契合，能否在面对人工智能输出结果时保持深入思考和主动判断，能否在人机互动的同时不脱离现实社会的交往？这些问题让越来越多的教育者看到了人工智能教育和提升数智素养的现实必要性。

为此，社会、学校等多方力量共同努力，从技能培养和价值引领两方面引导学生正确合理使用人工智能工具。例如，一些机构推出人工智能的使用规范，为学生合理运用人工智能工具提供行为指导；一些学校开设人工智能课程和讲座，培养学生使用人工智能的思维能力；部分教师将人工智能技术引入课堂，让学生在亲身体验和互动过程中深化理解。这些举措丰富了技术影响下“传道”“授业”的内涵，帮助学生实现技术为我所用，而不是为物所累。

当然，让人工智能技术健康发展，成为增进幸福感和推动社会进步的积极力量，仍需要多方合力进行约束和引导。褒贬争议背后，不仅要找好发力点改进不足，更需要明确伦理边界和正确的价值导向，真正消除人们的担心和顾虑。

我们终究要面对更加多元、复杂的智能产品。这是发展的必然趋势，也是科技竞争力的体现。而青少年不仅是“数智时代的原住民”，更是智能技术发展的“生力军”。从这个角度看，用教育给予他们在人工智能浪潮中“驭浪前行”的能力，正当其时。（付锐涵）

(责编：李依环、郝孟佳)