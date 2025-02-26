孙亚慧

2月17日，北京市中小学新学期开始的第一天，北京市教委、北京市体育局联合印发的《关于进一步加强新时代中小学体育工作的若干措施》便引发不少关注。其中，打造“能出汗”的体育课、大力开展学生“班级赛”、深入推进体教融合机制等8条举措被称为北京市中小学“体育八条”。许多网友笑言：“体育老师的春天要回来了。”

这几年，关于一些体育课“三无七不”的批评不绝于耳，归根到底，还是因为曾经能痛快出汗、酣畅运动的体育课逐渐变了味儿。

什么叫“三无七不”？“三无”，是指无强度、无对抗、无冲撞；“七不”，则是指不出汗、不脏衣、不喘气、不摔跤、不擦皮、不受伤、不长跑……这样的体育课还有一个名字——温柔体育课。

体育课“温柔”了，强身健体、磨炼意志乃至塑造人格的目标也就打了折扣。最直接的后果是孩子们的体质下降了，“小眼镜”“小胖墩”增多了。

学校也有自己的苦衷。比如，一些家长对于校园体育安全过度担忧，孩子一旦有些磕磕碰碰，“学闹”的出现常常让校方苦不堪言。久而久之，学校体育教育束手束脚，慢慢陷入“温柔化”的怪圈。

小学到大学是一个人重要的成长阶段，在这一阶段中，学生塑造了人格、体格、性格，体育在其中扮演着重要角色，对于孩子责任心和担当意识的培养亦然。体育课能带来的绝不只是强身健体那么简单，体育比赛让孩子们体验成功与失败，体验荣誉与尊严，不仅学会体面地赢、也能学会体面地输。而集体运动也可以更好培养学生的团队意识与合作观念。

这次出台的《若干措施》，对中小学体育课时要求更细化。其中要求，小学和初中每天1节体育课，高中每周3至5节体育课，没有体育课的当天要安排不少于45分钟的体育锻炼。每节体育课应安排不少于10分钟体能练习，强化运动负荷监测，杜绝“说教课”和“不出汗”的体育课，防止教学内容碎片化、随意性；不得以任何形式挤占体育课，杜绝“阴阳课表”。

放眼全国，各地教育部门也正在加快步伐，补齐体育、美育、劳动教育的短板，让更多孩子在德智体美劳全面发展中度过自己的学生时代。

在重庆，中小学每天上午、下午各安排一次不少于30分钟的大课间体育活动；在江苏，学校每节课间要安排学生走出教室，放松休息，杜绝“拖堂”；在广东，各地各校可根据季节以及学校实际情况，利用晨练或下午课后，每天组织10—15分钟形式多样的体育活动……

通过一堂堂形式多样的体育课，学生们乘风追逐，酣畅淋漓地打一场球，舒畅地出出汗。在汗水浇灌的成长之路上奔跑，是青少年应有的样子。

(责编：李依环、郝孟佳)