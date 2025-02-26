打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

用体育课的汗水浇灌育才之路（学海观澜）

孙亚慧
2025年02月26日07:58 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

2月17日，北京市中小学新学期开始的第一天，北京市教委、北京市体育局联合印发的《关于进一步加强新时代中小学体育工作的若干措施》便引发不少关注。其中，打造“能出汗”的体育课、大力开展学生“班级赛”、深入推进体教融合机制等8条举措被称为北京市中小学“体育八条”。许多网友笑言：“体育老师的春天要回来了。”

这几年，关于一些体育课“三无七不”的批评不绝于耳，归根到底，还是因为曾经能痛快出汗、酣畅运动的体育课逐渐变了味儿。

什么叫“三无七不”？“三无”，是指无强度、无对抗、无冲撞；“七不”，则是指不出汗、不脏衣、不喘气、不摔跤、不擦皮、不受伤、不长跑……这样的体育课还有一个名字——温柔体育课。

体育课“温柔”了，强身健体、磨炼意志乃至塑造人格的目标也就打了折扣。最直接的后果是孩子们的体质下降了，“小眼镜”“小胖墩”增多了。

学校也有自己的苦衷。比如，一些家长对于校园体育安全过度担忧，孩子一旦有些磕磕碰碰，“学闹”的出现常常让校方苦不堪言。久而久之，学校体育教育束手束脚，慢慢陷入“温柔化”的怪圈。

小学到大学是一个人重要的成长阶段，在这一阶段中，学生塑造了人格、体格、性格，体育在其中扮演着重要角色，对于孩子责任心和担当意识的培养亦然。体育课能带来的绝不只是强身健体那么简单，体育比赛让孩子们体验成功与失败，体验荣誉与尊严，不仅学会体面地赢、也能学会体面地输。而集体运动也可以更好培养学生的团队意识与合作观念。

这次出台的《若干措施》，对中小学体育课时要求更细化。其中要求，小学和初中每天1节体育课，高中每周3至5节体育课，没有体育课的当天要安排不少于45分钟的体育锻炼。每节体育课应安排不少于10分钟体能练习，强化运动负荷监测，杜绝“说教课”和“不出汗”的体育课，防止教学内容碎片化、随意性；不得以任何形式挤占体育课，杜绝“阴阳课表”。

放眼全国，各地教育部门也正在加快步伐，补齐体育、美育、劳动教育的短板，让更多孩子在德智体美劳全面发展中度过自己的学生时代。

在重庆，中小学每天上午、下午各安排一次不少于30分钟的大课间体育活动；在江苏，学校每节课间要安排学生走出教室，放松休息，杜绝“拖堂”；在广东，各地各校可根据季节以及学校实际情况，利用晨练或下午课后，每天组织10—15分钟形式多样的体育活动……

通过一堂堂形式多样的体育课，学生们乘风追逐，酣畅淋漓地打一场球，舒畅地出出汗。在汗水浇灌的成长之路上奔跑，是青少年应有的样子。

(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部