深圳大学附属中学初中部的学生们在体育课上学习双节棍。

新华社记者 梁 旭摄

深圳市教育局日前发布的数据显示，自2024年1月1日起该市义务教育阶段“每天一节体育课”政策实施以来，深圳市中小学生国家学生体质健康测试优良率提高超过6%，近视率下降超1%。

“一升一降”背后，是数以万计的青少年体质进入优良行列，摘下小眼镜。“每天一节体育课”受到了学生和家长的欢迎，而面对师资、场地等难题，深圳如何做到把体育课开足、上好？这项政策能在全国推广吗？

“一升一降”背后 上万孩子摘掉“小眼镜”

深圳市教育局针对全市196万余名中小学生的国家学生体质健康测试数据显示，2024学年，该市中小学生体质健康优良率达66.46%，相比2023学年提升6.21%。此外，2024年深圳市儿童青少年总体近视率为55.5%，较2023年下降1.2%。

“看了数据，我对‘每天一节体育课’的实施更有底气了，一年实践证明，我们做对了。”深圳市教育局局长郑秀玉说。

在深圳将近200万中小学生的基数下，6%的体质健康测试率的提高，意味着近12万中小学生体质进入“优良”行列；1.2%的近视率下降，意味着超过2万中小学生可以摘下“小眼镜”。

师资、场地、课程质量 三大难题如何破解？

在这么短的时间内推进“每天一节体育课”，必然会面临诸多难题，师资和场地问题首当其冲，而如果体育课的质量不能保证，政策的效果无疑将大打折扣。

——体育老师不够怎么办？

“每天一节体育课”增加大量课时，体育教师缺口大，深圳启动紧急招聘，在一年内中小学新增约2000名体育教师，增幅达25%。

“开始肯定会有一些非体育老师参与体育课的教学，在这个过渡时期，学校、教师、家长和学生都很包容。”深圳市教育局体卫艺处副处长魏新华说。

——体育场地不足怎么办？

深圳小学有着超过100年的历史，学校位于老城区，场地空间受限，实施“每天一节体育课”面临不小的挑战。学校范围内的空间已经“吃干榨净”，但还是不够，怎么办？

向外看！深圳小学挨着人民公园，人民公园里的场地足够学生活动，但公园和学校之间有一堵围墙，让学生从校门口出去绕到公园门口进去，既浪费时间，又存在安全问题。

深圳小学校长王海林介绍，在教育部门、学校和公园管理部门沟通下，人民公园的围墙给学校开了一扇门，“一下子就解决了场地问题”。

——体育课质量如何保证？

作为一所九年一贯制学校，深圳龙岗仙田外国语学校的目标是通过“每天一节体育课”，让每一个学生在初三毕业时掌握一到两个体育特长。

“小学一二年级年龄小不适合搞专项，我们从小学三年级开始，开发了一些专项课程，包括游泳、田径、网球等。每个专项都设置了评级标准，根据学生的运动水平进行评级，孩子们学一个项目，一路‘打怪升级’，毕业时可能就是一把运动好手。”该校书记吴红剑说。

“每天一节体育课”能否全国推广？

未来，“每天一节体育课”能否在全国推广，成为小学生和初中生的“标配”呢？

“完全可以，深圳的经验是不管怎样先动起来。”郑秀玉说。

郑秀玉表示，在当时出台政策的时候，想到一定会面临很大的困难和挑战，“深圳的使命就是先行示范，如果这项改革是正确的，那我们就要做，在做的过程中解决问题，而不是碰到困难和问题就退缩”。对于师资问题，受访专家学者认为，体育教师师资的供应是充足的，体育专业的毕业生和退役运动员的数量庞大，最重要的是继续深入推进“体教融合”改革。

（据新华社深圳电 记者王攀、王浩明、白瑜）

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