本报北京2月25日电 （记者闫伊乔）2月25日，教育部在京举行教育家精神2025年巡回宣讲活动首场报告会。此次巡回宣讲活动以“大力弘扬教育家精神，加快建设教育强国”为主题，宣讲团成员由基础教育、职业教育、高等教育、特殊教育等领域的时代楷模、全国教书育人楷模、全国“最美教师”、全国模范教师、全国优秀教师、全国高校黄大年式教师团队负责人等优秀教师代表共25人组成。

首场报告会上，中国工程院院士、北京航空航天大学教授、党的二十大代表、全国黄大年式教师团队带头人、全国“最美教师”团队负责人苏东林，“共和国勋章”获得者王振义院士的同事、上海交通大学医学院附属瑞金医院副教授、主治医师叶枫，浙江省杭州二中教育集团总校长、杭州二中党委书记、全国教书育人楷模、全国优秀教育工作者蔡小雄，重庆市南岸区融合教育集团总校校长、党的十九大代表、全国教书育人楷模李龙梅，云南省文山壮族苗族自治州广南县莲城镇北宁中心学校落松地小学教师、第十四届全国人大代表、全国教书育人楷模、全国模范教师农加贵，成都航空职业技术学院教授、正高级工程师、高级技师、全国“最美教师”周树强，郑州大学教授、党的二十大代表、全国“最美教师”周荣方等7名成员做宣讲报告。

2月26日至28日，4组宣讲团将分赴北京、山西、上海、安徽、福建、江西、河南、重庆、贵州、陕西、青海等11个省市开展巡回宣讲。

《 人民日报 》（ 2025年02月26日 11 版）

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