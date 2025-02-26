天津师范大学师生调查民间历史文献——

本报记者 武少民

在河北沧州的一座古庙中，几名年轻人扫去枯枝灰尘，发现了一些散落的碑刻。尽管碑文已经变得模糊不清，但他们依然惊喜地认出，这是清代道光年间的造桥碑。

这些年轻人都是天津师范大学民间历史文献调查团的成员。5年来，他们冒寒冬、迎酷暑，沿着村庄巷陌、河岸田埂，行走在民间历史文献调查工作的路上，探寻岁月深处的故事。

调查团有20余名成员，都来自京津冀地区的高校。多年来，调查团累计组织1000余名青年学生，深入京津冀鲁等地的130多个村庄，开展田野调查与资料整理，发掘并整理民间历史文献、珍稀历史档案近5万件，其中不乏明清时期奏疏、谱牒等珍贵史料。

在胶东一个小县城开展调查时，一名天津师大毕业生带着几百册账本，出现在调查团成员面前。“她的家族世代为会计，这些账本记录了当地从清光绪年间到20世纪70年代的商业变迁。”天津师范大学经济学院教师张致和说，这几百册账本涵盖了布、烟、炭、盐等主要行业，反映了那个时代的经济脉络。然而，随着这名毕业生的父亲离世，这些珍贵的账本一度被忽视，甚至险些被变卖或遗弃。在得知调查团正在进行相关研究后，她毫不犹豫地将这批账本无偿捐赠。“它们见证了小县城的兴衰变迁，也为我们提供了研究该地区社会经济变化的珍贵样本。”张致和说。

2020年元旦，团队成员踏上了前往沧州傅家庄村的调研之旅。据介绍，村民在修缮房屋时，意外发现了一包旧物，里面是老账本、契约文书以及各种票证。这些文献基本涵盖了从清朝早期到民国时期的各种契约。

“打开包裹时，我们既激动又惋惜。”张致和说，“原本长达1—2米的告示，如今只剩下一半，有些契约被当作孩子们的草稿纸，随意涂鸦后被丢弃在一旁，还有一些契约只剩下零星的碎片。”

家族的兴衰、土地的流转、买卖的往来……尽管保存状况不佳，但这些残破的契约依然提供了宝贵的线索。团队成员迅速行动，尽可能收录整理资料，保存难得的历史信息。

“大家分工明确，有的负责扫描，有的进行复制，还有的仔细抄录，力求完整地记录下每一份文书的历史信息和内容。”张致和说，经过团队不懈努力，一批批文献得到完整的数字化处理，并进行了初步的研究和整理。

“我们是在岁月长河中打捞历史的记忆，再现历史的真实风貌。”张致和说。

有欣喜，也有遗憾。根据第三次全国文物普查，华北地区每年有8％的民间文献在无声消逝……

在团队成员看来，泛黄的书页、残存的碑刻、零星的碎片，都是历史的见证，也是连接过去与现在的桥梁。而团队成员正在与时间赛跑，争分夺秒地抢救着濒临消逝的民间文献。

“我们要尽最大努力，让更多人参与进来，尽可能地寻找到、保护好民间文献，守护我们的共同记忆。”张致和说。

《 人民日报 》（ 2025年02月26日 11 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)