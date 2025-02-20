本报记者 李建广

北京儿童医院，6层会诊中心，院长倪鑫正主持专家会诊。“今天，我们请来了一位儿科专家，大家听听它的意见。”倪鑫说。只见工作人员将患儿的主诉和病历资料输入电脑，患儿病情的诊断与鉴别诊断分析、病情原因分析、辅助检查与治疗方案等信息呈现在大家眼前。

“竟然给出了与我们专家组会诊结果高度吻合的诊断结果和建议。”在座的专家们直呼没想到。

“这款专家型AI（人工智能）儿科医生基于我们和百川智能公司共同打造的儿童医学大模型，整合了大量医学语料知识，深度学习了300多位知名儿科专家的临床经验和高质量病历数据。”倪鑫说。

“这是全国首个AI儿科医生。”倪鑫介绍，它可以担任不同领域儿科专家的临床科研助理，输出符合临床思维路径的诊疗建议，辅助医生进行疑难罕见病的诊断和治疗，提升临床决策效率。这款专家型AI儿科医生历经4道严格的评测程序，在北京儿童医院内测得到专家认可后，才正式进行临床应用。

在倪鑫看来，医生与AI的关系不是竞争，而是协同。在AI儿科医生与专家“双医并行”的会诊模式中，医生仍是决策者。

《 人民日报 》（ 2025年02月20日 10 版）

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