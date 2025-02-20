中国石油大学（北京）克拉玛依校区首届毕业生——

本报记者 丁雅诵 李亚楠

开栏的话

西部地区在全国改革发展稳定大局中举足轻重。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，西部地区经济社会发展取得重大历史性成就。西部这片广袤热土发展大有可为、未来不可限量。

“到西部去，到基层去，到祖国最需要的地方去！”一大批青年响应国家号召，奔赴西部、服务基层，为西部地区发展贡献智慧和力量。

本报今起开设“报效祖国 建功西部”专栏，探访这片热土上的新成就新气象，了解支持就业创业的新政策新措施，讲述心中有信仰、肩上有担当、胸中有热爱、脚下有力量的青年奋斗故事，激励更多青年在实现中国梦的伟大实践中书写精彩人生。

祖国西北，壮美宁静的戈壁滩一望无际。

汽车从厚厚的粗砂和砾石上驶过，坐在车上的阮思雅望向窗外——阳光下，一台台抽油机有节奏地上下摆动，吱呀吱呀的声音，在她听来尤为悦耳。

2020年，阮思雅等118名中国石油大学（北京）克拉玛依校区毕业生，毅然选择奔赴新疆基层工作。习近平总书记给他们回信，支持同学们的人生选择，并勉励他们“把个人的理想追求融入党和国家事业之中，为党、为祖国、为人民多作贡献”。

只有荒凉的沙漠，没有荒凉的人生。5年来，毕业生们扎根边疆，把青春书写在戈壁滩上、井架周围、钻井队里，日益成长为可堪大用、能担重任的西部建设者。

直面困难、决不退缩，他们快速适应岗位

“我不怕吃苦，这些苦里，也带着甜”

在中石油新疆油田公司采油二厂见到阮思雅时，她正准备出发去计量站。

“今年要做到计量站自动化全覆盖。自动化是为人服务的，必须去现场了解真实需求，然后再一一解决。”20多分钟的车程里，阮思雅时而抬头远望，时而蹙眉沉思，一本几乎不离手的笔记本上，记满了她的思考与感受。

和5年前相比，阮思雅多了一份自信和从容。而这，正源自日复一日的坚持。

零下20多摄氏度查油井、顶着酷暑上塔架，工作以来，阮思雅干过油田近一半的工种，是大家眼中的“倔丫头”。

“我不怕吃苦，这些苦里，也带着甜。”阮思雅自豪地说，“那个曾经连扳手、管钳都用不顺手的女孩，如今也能自己开车在戈壁滩上巡检，也能在30米的高塔上作业了。”

为什么留在新疆工作？这是中国石油大学（北京）克拉玛依校区毕业生们被问得最多的问题。

“在大多数人眼中，克拉玛依气候干旱、人烟稀少，还有能把人吹跑的沙尘暴。但真的来到这里，你会发现这里城市很新、生活便利、出行安全，跟老家的城市没有太多差别。”在中石油西部钻探工程有限公司克拉玛依钻井公司工作多年后，刘崟琥觉得，自己当年作出了正确的选择。

但刚入职时，刘崟琥也遇到过难题：一米八几的大个儿，却抡不好十几公斤重的榔头。

“不管干得好不好，先干了再说！”那段时间，他抡榔头抡得双手都肿了，但肿着肿着，榔头抡得越来越熟练，刘崟琥也逐渐适应了重体力劳动。

“到了基层一线，你就会发现自己有太多不懂的东西。”为了快速进入角色，刘崟琥主动申请连上60个大夜班，看老师傅们操作，不懂就问，不会就学。

凭着勤学好问、认真钻研的劲头，刘崟琥在中石油集团公司井控检查考试中取得满分，只用3个月就熟悉了工作流程，提前当上了技术员，让整个井队都对他刮目相看。

“志不求易者成，事不避难者进。年轻，就要去直面困难、迎接挑战。”刘崟琥信心满满。

扎根一线、千锤百炼，他们不断提升自己

“基层工作没有太多轰轰烈烈，更多的是下笨功夫”

一身红色工作服、一个黑色双肩包，工作5年来，中石油新疆油田公司吉庆油田作业区助理工程师王良哲，用脚步丈量着戈壁大漠。他坚信，“扎根一线，熟悉每一口油井，才能更好地利用它。”

由于井区原油含蜡量高，油嘴被堵是常事，老师傅们听油声就知道堵塞情况，但王良哲却是两眼一抹黑。

“更换油嘴时，要慢慢拧，让油一点点流出来。尽管老师傅不断提醒着‘慢点拧、轻点拧’，但由于经验不足，拧得轻了不出油，劲儿稍微使大了，油就会直接喷射出来，满身都是污渍。”回忆起当时的场景，王良哲笑道，“那时只要上井，我就换上那套脏得洗不出来的工作服。”

一次次深入现场，一次次亲手操作，整整3个月，王良哲才熟悉了不同的油声，准确把握拧油嘴的力度。

为了掌握更先进的技术，王良哲背着装满资料和工具的书包，走遍了吉庆油田作业区440平方公里的井场。他感慨道：“基层工作没有太多轰轰烈烈，更多的是下笨功夫，考验的是经验和耐心。”

在基层这块“磨刀石”上千锤百炼、提升自我，中石油独山子石化分公司干部管理主办范凯元，找到一条以赛代练的路径。

2022年，全国硫回收装置操作工职业技能竞赛举办，范凯元斟酌许久后报了名。“跟老师傅们相比，我还差得远。但技不如人，咱就迎头赶上！”在选拔和备赛阶段，范凯元为自己制订了严格的学习计划，每天除了吃饭睡觉，就是在现场和自习室。

靠着这股拼劲儿，范凯元从52家炼化企业的156名选手中脱颖而出，最终获得比赛的金牌。

“发挥自己专业所学，用行动报效祖国，青春才会闪闪发光。”范凯元说，“今后我还要不断提升自己的专业能力，成长为国家所需的西部建设者。”

创新工艺、刷新纪录，他们交出满意答卷

“脚下这片广袤的土地，正是大展拳脚的舞台”

王良哲所在的吉庆油田作业区，是我国首个国家级陆相页岩油示范区。他拿出一块夹心饼干解释道：“两块饼干就是坚硬的岩石，中间的奶油层就是页岩油油层。而这块饼干埋藏在地底4000多米的地方。”

2023年，王良哲加入了作业区青年突击队并担任勘探突击小组组长。“我的工作就是利用收集到的数据，给钻头做一个地下导航系统，让钻头不仅能找到油层，还能在水平方向2公里左右一直保持在油层。”

数据分析越准确，定位就更精准，钻遇率也就越高。去年8月，王良哲分析时发现，有两个数据相互矛盾。“现场应该出了问题！”他立即奔赴井上，仔细核查比对，最后发现是一个仪器校验不及时导致数据出现了偏差。

凭借数据分析准确度的不断提高，王良哲和队员们将优质储层钻遇率提升至87.3%。

5年来，与王良哲一样扎根在新疆的同学们愈发感受到，“脚下这片广袤的土地，正是大展拳脚的舞台”。

中石化西北油田分公司采油四厂技术管理中心主管师魏鹏飞加入“深地一号”顺北油气田。他和团队一起在井上住了4个月，研发出井下大尺寸套管整形工艺，目前已应用于生产。

刘崟琥随队伍转战吉庆油田作业区，由打探井变为打开发井。平均工期在31天左右的单井钻井任务，刘崟琥担任队长的钻井队仅用19.5天就完成了，刷新了作业区最高平均机械钻速、最短工期纪录。

阮思雅深耕自动化领域，她和团队计划在未来一年内，继续改进多参数复杂报警趋势和组态系统优化等工作，逐步完成百口间抽井的自动起抽功能。“既然选择了扎根边疆，选择了石油行业，就要坚持到底，交出一份满意的答卷！”阮思雅吐露心声。

5年来，从中国石油大学（北京）克拉玛依校区毕业后，32.98%的毕业生选择在西部基层就业，为祖国油气事业贡献力量。

如一棵棵胡杨树，他们向下扎根、向上生长，绽放出夺目的青春光彩。

《 人民日报 》（ 2025年02月20日 07 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)