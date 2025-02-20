江 南

用心读懂青年，用情服务青年，合力支持青年，就能让有为青年留得下、扎住根，为城市发展带来无限可能

大学毕业生徐希贝，已经在浙江杭州工作了几个月。每次路过公司附近的“青荷驿站”，她总会让视线停留一会儿。当时，她独自来杭州找工作，这里是落脚的“第一站”。

像徐希贝这样来杭州求职面试、实习游学的青年，的确不少。面试一次，住好几天，“快捷酒店两三百元一晚，对大学生来说是不小开支”。如今，住宿费不再是“顾虑”。来杭青年通过微信小程序提出申请，就可以在“青荷驿站”享受7天以内的免费住宿。小徐感慨：“有了住的地方，心就安定下来，可以好好试一试、闯一闯。”

小驿站，大温情。瞄准非杭户籍且无房的新市民和青年群体，杭州以“青荷驿站”为载体，提供短期免费住宿服务，既降低了青年求职成本，也彰显出城市对人才的尊重。让青年心安，折射一座城爱才引才的诚意。

诚意的背后是紧迫感。为吸引青年、留住青年，许多城市都在出实招。比如，北京海淀区拟出台进一步促进和稳定就业若干措施，同时优化保障性住房布局，打造新就业群体友好社区、商圈、园区，更好提升“青和力”和“青活力”。以时不我待的劲头，加强城市的软硬件建设，让广大青年有归属感，城市发展的活力会更足。

诚意的背后有松弛感。很多青年想在城市打拼，但又有后顾之忧。面对住房、医疗、教育等问题，他们难免会感到焦虑。以影响青年发展的难题为发力点、突破口，为他们创造松弛、舒心的环境，才能更好激发创新创造活力。杭州除了建有“青荷驿站”外，对符合条件的青年，还提供青年人才公寓、市场化公寓补贴、人才共有产权房等多元化住房保障。以问题为导向，出暖招实招，破难题、纾困境，助力广大青年全身心投入工作。

更好的城市，成就更好的青年；更好的青年，为城市创造更好的未来。如今，不少地方探索建设青年发展型城市，更关注青年成长，帮助青年融入城市。广东广州出台青年创新创业促进条例，青年在这里寻得大好机遇；杭州打造线上线下结合的“青春议事厅”，让青年为城市发展建言献策。城市的青春活力从哪里来？正得益于无数有为青年的积极奔赴、实干奉献、踊跃创新。

让城市对青年更友好、青年在城市更有为，不是单一部门、单一地区的事，更不是一蹴而就、一厢情愿的事。这需要科学规划，长期耕耘。面对城市发展短板、青年多元诉求，因地制宜制定行之有效的方案，推出契合青年期待的举措，离不开多部门、多领域的协同共进。比如，在人才政策、就业培训、社会保障等方面，进一步健全机制，提供良好服务；又如，在文化空间、创客空间、交友空间等方面，持续拓展边界，创造温馨氛围。用心读懂青年，用情服务青年，合力支持青年，就能让有为青年留得下、扎住根，为城市发展带来无限可能。

“青荷驿站”，寓意着青年如同初绽的荷花，充满生机与希望。赢得青年，才能赢得未来。当城市发展与青年奋斗同频共振、互相成就，未来必将更加可期。

（作者为本报浙江分社记者）

《 人民日报 》（ 2025年02月20日 05 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)