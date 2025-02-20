万师强委员——

本报记者 邵玉姿

“以数字化推动基础教育高质量发展，是新时代教育强国建设的战略选择和必由之路。”全国政协委员、河北大学生命科学学院教授万师强说，近年来，随着国内外对数字化赋能的认识不断深入，教育数字化对于推进教育、科技、人才一体化以及经济社会高质量发展的作用日渐显现。

在调研中，万师强发现，当前在基础教育阶段，推行数字化还存在一些问题。例如，很多中小学把硬件设施建设作为考量标准，对数字化人才队伍建设不够重视，实际教学中教师利用信息技术提高教学质量的水平不高等。在2024年全国两会上，万师强提交了《关于进一步促进基础教育数字化发展的提案》，建议有关部门从加快推进基础教育教学平台应用与数字资源供给、通过均衡资源配置和融合创新推动应用深化、加强数字化人才队伍培养等方面，推动“互联网+教育”健康发展。

这份提案得到全国政协高度重视，教育部与工业和信息化部会商后，与万师强进行了充分沟通，并针对提案中所提到的问题进行深入调研，逐条给予答复，详细介绍了教育资源平台建设、优质数字教育资源建设与应用、提升教师数字素养等现有政策和举措，以及下一步工作打算和目标。“新时代教育强国建设未来可期！”万师强说，“答复函的针对性和有效性很强。”万师强表示，将拿出更多时间和精力到基层一线去，走访调研听民声、撰写提案勤发声，践行一名全国政协委员的履职担当。

《 人民日报 》（ 2025年02月20日 04 版）

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