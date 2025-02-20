打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

万师强委员——

“新时代教育强国建设未来可期”（落地有声·高质量办理委员提案）

本报记者  邵玉姿
2025年02月20日09:20 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“以数字化推动基础教育高质量发展，是新时代教育强国建设的战略选择和必由之路。”全国政协委员、河北大学生命科学学院教授万师强说，近年来，随着国内外对数字化赋能的认识不断深入，教育数字化对于推进教育、科技、人才一体化以及经济社会高质量发展的作用日渐显现。

　　在调研中，万师强发现，当前在基础教育阶段，推行数字化还存在一些问题。例如，很多中小学把硬件设施建设作为考量标准，对数字化人才队伍建设不够重视，实际教学中教师利用信息技术提高教学质量的水平不高等。在2024年全国两会上，万师强提交了《关于进一步促进基础教育数字化发展的提案》，建议有关部门从加快推进基础教育教学平台应用与数字资源供给、通过均衡资源配置和融合创新推动应用深化、加强数字化人才队伍培养等方面，推动“互联网+教育”健康发展。

　　这份提案得到全国政协高度重视，教育部与工业和信息化部会商后，与万师强进行了充分沟通，并针对提案中所提到的问题进行深入调研，逐条给予答复，详细介绍了教育资源平台建设、优质数字教育资源建设与应用、提升教师数字素养等现有政策和举措，以及下一步工作打算和目标。“新时代教育强国建设未来可期！”万师强说，“答复函的针对性和有效性很强。”万师强表示，将拿出更多时间和精力到基层一线去，走访调研听民声、撰写提案勤发声，践行一名全国政协委员的履职担当。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月20日 04 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部