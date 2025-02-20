原标题：便携式多疾病核酸检测设备 研制成功

2月16日，记者从哈尔滨工业大学获悉，该校机电工程学院教授任玉坤团队与哈尔滨医科大学附属第一医院检验科副主任、教授周海舟团队联合攻关，研制出一种可在30分钟内进行多场景精准快速诊断的便携式多疾病核酸检测设备。相关研究成果在线发表于国际期刊《科学进展》，并入选当期亮点推荐论文。

快速检测对于紧急手术或快速输血前的传染病筛查尤为重要。周海舟介绍，一款多功能集成、适用于多场景的疾病检测系统，在公共卫生、临床诊断、突发传染病应对以及提高医疗服务可及性等方面有着现实意义。

该研究中，研究团队研发出一种紧凑型高灵敏度光热等温扩增芯片，基于该芯片研发的核酸检测设备可同时检测多类型样本中的多种疾病。这种芯片上的核酸扩增可通过LED照明或阳光聚焦驱动的等温扩增实现，能在样品添加过程中自主富集核酸，检测限低至每微升0.2拷贝数。在对120份血清及鼻咽拭子临床样本的检测中，该设备实现了乙肝、丙肝、新冠、甲流及艾滋病等感染性疾病的快速诊断，检测准确率为95%，特异性为97.5%。（记者朱虹 通讯员衣晓峰）

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