原标题：新型凝胶可修复缺血性脑卒中损伤

2月17日，记者从北京航空航天大学获悉，该校生物与医学工程学院教授李晓光团队创新性地揭示了碱性成纤维细胞生长因子（bFGF）-壳聚糖凝胶可填充脑卒中腔，促进脑卒中腔内产生新的神经元和血管。相关研究成果近日刊发在国际学术期刊《生物活性材料》上。

缺血性脑卒中是一种脑部血液循环障碍，可导致局部性脑组织坏死或软化，并在大脑病灶处形成空腔，即脑卒中腔。它会引起神经元大量丢失，导致不可逆的神经功能障碍。如何让脑卒中腔内的神经元再生是神经科学领域的重大医学难题。

李晓光介绍：“我们将bFGF加载至壳聚糖凝胶上，发现bFGF-壳聚糖凝胶可诱导大鼠内源性神经干细胞增殖并迁移至脑卒中腔，分化为成熟的神经元，最终改善大鼠的感觉运动功能。”

研究人员将bFGF-壳聚糖凝胶注射入大鼠脑卒中腔内，其促进了脑卒中腔内血管内皮细胞增殖，新生血管形成功能性血管网络，最终导致脑卒中腔内脑血流的恢复。同时，该凝胶可促进脑室下区神经干/祖细胞的活化，并使其迁移至脑卒中腔，分化为具有不同类型和脑皮层特异性的成熟神经元。这些新生神经元与脑组织形成了功能性的神经环路。

中国科学院院士、暨南大学粤港澳中枢神经再生研究院院长苏国辉说，以往的研究主要聚焦于脑卒中腔周围的半影区，尝试通过抑制炎症、氧化应激或再灌注等手段，保护半影区内残留的神经元、轴突和血管，但如何让脑卒中腔内死亡的神经元和血管再生，从根本上治疗脑卒中仍未解决。该项研究揭示了bFGF-壳聚糖凝胶可以促进脑卒中腔内产生新生的神经元，重建功能性神经网络，促进感觉运动功能恢复，这为缺血性脑卒中的临床治疗开辟了新的思路和方法。（记者王怡）

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