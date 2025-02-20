原标题：免疫因子“双重身份”分子机制揭秘

在人类与病菌的长期较量中，一种名为“人肠道防御素5（HD5）”的免疫因子具有“双重身份”——既能杀菌护肠，又能在某些情况下帮助病原体入侵。2月17日记者从西安交通大学获悉，该校与法国巴斯德研究所、复旦大学的联合研究成果，首次揭示了这一矛盾现象背后的分子机制，为抗感染治疗提供了新思路，相关研究成果日前发表于国际学术期刊《自然·微生物学》。

HD5是一种由小肠细胞分泌的抗菌肽，长期以来被认为是免疫系统的“卫士”，能够杀灭多种病原体。然而，西安交通大学生命科学与技术学院教授许丹和复旦大学基础医学院教授陆五元发现，HD5在面对引发细菌性痢疾的志贺菌时，竟会“倒戈”，成为病菌入侵人体的“帮凶”。这一发现颠覆了传统认知，引发科学界广泛关注。

由西安交通大学领衔的跨国研究团队通过多组学技术，在宿主—病原体复杂互作的分子迷宫中找到关键线索，揭开了HD5“双重身份”的奥秘。研究发现，HD5能够与结肠上皮细胞表面的P2Y11受体结合，激活细胞内的信号通路，导致细胞骨架发生剧烈变化。显微镜下，细胞表面会伸出大量丝状伪足，这些结构会被志贺菌利用，成为其入侵的“捷径”。

研究团队还发现，使用P2Y11受体的特异性抑制剂NF157，可以有效阻断HD5的“叛变”行为，显著降低志贺菌的感染率。这一发现为开发新型抗感染药物提供了重要靶点。对此，许丹形象地比喻：“就像破解了敌人的通信密码，我们终于能精准切断病原体的入侵信号。”

目前，西安交通大学研究团队正基于这一发现开发新型抗志贺菌药物，并探索其在其他肠道感染疾病中的应用潜力。陆五元表示，这项研究不仅为抗感染治疗开辟了新方向，也说明未来医学需要以更系统的视角审视宿主、病原体和环境之间的复杂关系。（记者王禹涵）

(责编：郝孟佳、孙竞)