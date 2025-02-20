原标题：新装置利用阳光将CO2转化为合成气

太阳能流动反应器能直接从空气中提取CO2。图片来源：剑桥大学

英国剑桥大学科学家研制出一款利用阳光提供能量的新装置，能直接从空气中捕获二氧化碳（CO2），并将其转化为合成气，作为生产可持续燃料的原料。相关论文发表于新一期《自然·能源》杂志。

该装置是一种太阳能流动反应器，使用专门的过滤器在夜间从空气中捕获CO2。当太阳出来时，阳光加热捕获的CO2，吸收红外辐射；反应器中的半导体粉末则吸收紫外线辐射，开始化学反应，将捕获的CO2转化为合成气。而且，反应器上的镜子能更好地聚集阳光，让这一过程更高效。

合成气是生产许多化学品和药品的关键中间体。反应器中得到的合成气可用于制造汽车和飞机燃料、化学品和药品。

碳捕获和储存（CCS）技术被认为是解决气候危机的可能方案之一，但科学家对在地下深处加压储存CO2的长期安全性表示担忧。而且，加压的CO2只能无限期储存在地下，变成了无用之物。

这款太阳能反应器不仅能捕获CO2，而且能“变废为宝”。研究团队表示，与大多数CCS技术不同，该反应器不需要化石燃料供电，也不需要运输和储存CO2，而是利用阳光将大气中的CO2转化为有用的化工原料。而且，该装置很容易扩大规模，可用于偏远或离网地区生产燃料。（记者刘霞）

(责编：郝孟佳、孙竞)