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人工智能赋能天然气供应链安全

赵 佩
2025年02月20日08:43 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　天然气是我国能源供给体系的重要组成部分，2024年我国天然气产量2464亿立方米，实际天然气表观消费量4260.5亿立方米，同比增长8%。作为全球最大的天然气生产、进口和消费国，我国天然气能源产业面临保供能力不足、关键技术装备“卡脖子”等诸多问题。在“双碳”背景下，天然气产业链下游需求快速增长，对天然气产业链供应链安全提出了更高的要求。

　　近年来，人工智能技术日渐成熟，应用场景日益增多。作为引领未来的战略性技术，人工智能可以通过监测预警、管理供应链流程等方式，保障产业链供应链安全。在天然气行业，人工智能的应用前景广泛，为天然气产业链安全风险研究提供了强大的工具。

　　人工智能精准赋能天然气供应链安全，可以从以下三个方面开展实施：

　　一是AI提升找矿效率，保障天然气供应能力。目前，人工智能在找矿勘查、矿山生产和数据图像处理等方面已经取得了初步应用。目前常用的方法是利用AI梳理历史和科学数据，并以此来识别未开发的矿产资源。比如，今年1月，美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室的科学家开发的AI模型对数字化地形图数据进行训练，确定了多个潜在的油气孤立井。

　　二是AI监测研判风险，识别天然气产业链风险点。天然气产业链风险涉及的环节、因素众多，数据海量，仅使用统计模型难以系统、全面分析和识别天然气产业链潜在风险，如供应链中断、价格波动等。目前，AI与网络数据已被应用于能源产业链风险监测中，推动产业领域风险监测和研判的“数智化”革命。

　　三是AI赋能产业链全流程管理，优化流程环节。在天然气等能源产业链的生产、贮存、运输、销售等环节，AI技术主要应用于生产效率的增强和资源配置优化，贮存峰谷调节和成本优化，运输安全、高效和环保，销售中需求预测、定价策略和客户服务精准等方面。AI技术提升了天然气产业链供应链全过程的可视化和透明化。

　　（作者系北京联合大学教师）

(责编：李昉、郝孟佳)

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