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藏港青少年在港以球会友

2025年02月20日08:42 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社香港2月18日电（记者孟佳、王子江）18日晚，一场“跨越山海”的足球友谊赛在香港西沙GO PARK举行，西藏自治区雪域雏鹰队与香港东方体育会足球队U16梯队在绿茵场上以球会友。

　　据介绍，这场足球友谊赛是“跨越山海 以球会友”藏港青少年足球交流活动的组成部分，该活动17日至21日在港举办，旨在促进香港与西藏青少年的文体交流。

　　这场友谊赛是藏港两地青少年首次大规模足球交流，双方球员都充满期待。16岁的扎西顿珠说，来之前不了解香港球员的踢球风格，“本着学习的心态，来和他们交流切磋”。

　　当天比赛香港球员身穿蓝色球衣，西藏球员则身穿绿色球衣，双方在场上积极拼抢，展现出精湛的足球技术和顽强的拼搏精神，引得观众们连连叫好。最终，香港东方体育会足球队U16梯队获胜，双方球员赛后合影留念。

　　在比赛中破门的西藏青年乃登加措说：“香港球员之间配合默契，我没想到自己能进球，确实很不容易。”球队负责人姚永刚表示，友谊赛不仅为两地青少年搭建了一个展现体育才华、增进友谊的平台，更通过足球这一纽带，深化了相互之间的交流。

　　香港东方体育会足球队U16梯队教练梁振邦说：“能与远道而来的西藏朋友一起比赛，机会很难得。他们的体力和力量都很好，我们在这方面还要加强。”他期待今年有机会赴西藏进行回访交流，继续深化两地青少年的了解和友谊。

　　藏港青少年足球交流活动由萨马兰奇体育发展基金会、中国香港体育联盟联合主办，西藏自治区体育局、紫荆杂志社、西藏5100教育发展专项基金给予支持。

(责编：李昉、郝孟佳)

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