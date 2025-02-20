本报电（张舟）日前，清华大学电子工程系“智汇阿卡”实践支队赴阿拉伯联合酋长国，分别走访位于阿布扎比的穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学和哈利法大学，在人工智能、电子工程等领域展开交流。

参访人工智能大学时，双方围绕人工智能大学人才吸引政策、人工智能五大方向专业设置等主题展开探讨。参访哈利法大学时，双方师生交流了计算机科学与电子工程相关学科的课程设置及学校概况。

哈利法大学电子工程与计算机科学教授表示，作为一所以计算机与电子技术及工程为核心的大学，哈利法大学在协助政府培养工程技术人才方面作出重要贡献。学校积极参与实业项目合作，推动学术研究与产业实践紧密结合。

清华大学电子工程系党委书记沈渊介绍了学校本科生和研究生教育的培养模式，重点阐述了对国际交流与合作的重视，积极支持学生参与海外研修和实践项目，培养具有全球胜任力的高素质创新人才。

此外，实践支队一行人走进当地实验室，与实验室相关负责人交流了两校电子相关专业课程设置异同；与哈利法大学学生交流文化、职业发展以及人才培养等话题，增进国际友谊。

“这次实践参访加深了我们对个人发展、专业前沿的认识与了解。”清华大学电子工程系大四学生苏溢华表示，在未来的学习生活中，将努力学习专业知识，在电子信息等关键领域贡献自己的力量。

据悉，本支实践队共有师生19人，先后在迪拜、阿布扎比、多哈三地进行为期12天的主题调研。

(责编：李昉、郝孟佳)