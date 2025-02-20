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又一年，在荷兰办春晚（留学记）

陈 榆
2025年02月20日08:41 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　全荷学联举办春晚后合影。
　　作者供图

　　2018年，我初次参与全荷学生学者春节联欢会（以下简称“联欢会”）的筹备工作，到今年已经是第八次了。光阴似箭，回望往昔，每一年联欢会都承载着同学们精心准备的心血，每一次筹备过程都让我深深感受到团结的力量。

　　凝心聚力，方能成事

　　早在2024年暑期，我们就开始策划2025年的联欢会。2025年是中欧建交50周年，也是全荷学联成立40周年，我们想让这场联欢会不仅是一次节日庆典，也能成为中荷文化交流的桥梁，展现两国文明互鉴的成果。从主题设定、节目编排、舞台设计到嘉宾邀请，我和学联同学都力求做到最好。

　　在思考联欢会的主题时，今年是乙巳蛇年，我们结合留学荷兰的特点，将春节联欢会及学子对留学生活的美好期许结合。“惠风荷畅，前程巳锦”被确定为主题：每当春风拂过运河，郁金香悄然绽放，风车悠悠旋转，整个荷兰都沉浸在春日的柔情之中。“惠风荷畅”，意指四海学子怀揣梦想，来到荷兰追逐理想。“前程巳锦”，是新年的祈愿，更是奋斗的目标。学子们在挑战中前行，在成长中绽放，绘出留学生活的美好画卷。

　　确定主题后，学联迅速组建了多个工作小组，包括节目组、设计组、宣传组、外联组、游园会组等。团队成员均来自荷兰各大高校的在读学生，他们在完成课业、科研的同时，为活动做筹备工作。在策划初期，我们围绕如何突出本次活动的亮点、如何通过联欢会加强与荷兰青年社团的协作等问题展开热烈讨论，并且面向全荷学生学者征集联欢会节目。

　　最终，从众多申报节目中选出了14个优质节目，并以“逐梦起航”“青春飞扬”“情满归乡”三个小主题划分，展现青年学子的家国情怀，让外国观众也能感受到春节的魅力。

　　然而，在筹备过程中，遇到的挑战不少。从场地选择到节目遴选，从灯光音响调试到嘉宾接待，每一个环节都需要精心打磨。主持稿、宣传推文，我们要逐字校对，确保表达精准。

　　今年，春节入选非遗，我们首次在联欢会中引入“非遗互动环节”，希望通过非遗体验摊位，让更多人了解中国传统文化。这一想法得到了大家的支持，但执行起来并不容易：如何寓教于乐，让国际友人们通过剪纸、漆扇等传统技艺，理解其中蕴含的文化内涵？我们不断调整方案，最终通过“视听科普+实践参与”的方式，令现场观众在参与游园会的游戏项目中深度沉浸。

　　文化互鉴，连接彼此

　　晚会那天，500多名来自中荷两国的学生学者、华人华侨和其他国家友人齐聚。当大幕拉开，灯光洒在舞台上，从悠扬民谣《一寸相思》到古典舞《青山远黛》，青年学生用歌声、舞蹈、戏曲、器乐等共绘一幅节日画卷。

　　春节联欢会不仅是一场文化盛宴，也是海外学子团聚的契机。在异国他乡，学子日常忙于学业与生活，联欢会提供了展示才华的舞台，也帮大家找到归属感，感受到关怀和支持。

　　同时，每年的全荷学联春节联欢会都见证了学子的成长与蜕变。许多曾经的学联成员，如今已经成为社会各界的优秀人才，他们依然对学联心怀热爱，并通过不同的方式回馈学弟学妹。

　　时常有人问我：“为什么你总能充满激情地投入学联工作？”我想，学联不仅是服务学子的组织，也是中荷文化交流的重要纽带。当外国友人参与学联活动，对中国传统文化好奇、惊叹时，我的内心充满成就感。

　　期待明年的联欢会，我们再见！

　　（作者系荷兰格罗宁根大学博士生、全荷学联主席）

(责编：李昉、郝孟佳)

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