本报电（记者周姝芸）日前，联系北京·全球创新服务网络（GNIS）创新要素集聚区（通州）揭牌，同期，GNIS国际人才会客厅正式落地北京市通州区。

据了解，全球创新服务网络创新要素集聚区由北京海外学人中心与通州区委人才工作领导小组共同建设。双方将立足区位优势，释放创新创业空间，扩大绿色金融、数字经济等产业集群效应，提供项目转化落地空间，为国际人才和企业提供政务服务。

GNIS国际人才会客厅设置展览展示区、综合多功能厅、全球云会议室、贵宾接待室、共享办公区等多功能空间，发挥运河商务区政务服务站作用，结合“政务小管家”服务机制，为国际人才提供国际化、综合性、多功能的创新创业服务。

据悉，GNIS是全球青年创新人才和创新资源交流汇聚平台，自2024年4月28日启动以来，举办了新质生产力国际合作沙龙、海外英才北京行等人才交流活动，并发起设立全球青年人才创新发展投资基金，针对优秀项目提供金融资本支持。

截至目前，GNIS链接了科研院所、高等院校、科技企业、孵化机构、人才组织等50余家国内外相关机构，在人工智能、生物医药、信息技术等领域汇聚了广泛的创新资源。许多来自全球各地的优秀人才通过GNIS平台更好地了解北京、落地北京。

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