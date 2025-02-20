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我科学家破译茶树“抱团取暖”暗号

2025年02月20日08:40 | 来源：科技日报
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原标题：我科学家破译茶树“抱团取暖”暗号

初春时节，当人类在寒冷的天气中瑟瑟发抖时，茶树们正在上演一场精彩的“植物联盟”大戏。近日，安徽农业大学茶树种质创新与资源利用全国重点实验室宋传奎教授团队发现了茶树界不为人知的社交密码。原来，这些看似安静的茶树，竟会通过化学信号（类似人的语言）进行双向对话，实现“抱团取暖度寒冬”。相关成果日前发表在国际学术期刊《科学进展》上。

茶树是全球重要的叶用型经济作物。研究发现低温是限制其生长和地理分布的主要环境胁迫因素之一。传统研究认为，植物可通过释放挥发物单向传递胁迫信号，但邻近植株能否“回应”并形成互助机制始终成谜。为此，宋传奎团队设计了气体双向交流实验，发现当受低温胁迫的茶树（供体）周围有正常茶树（受体）存在的情况下，供体的抗寒能力会显著提高，证实了茶树存在着“抱团取暖”的现象。基于此，团队提出了一个大胆的推测：受体植株并非被动接收信号，与人类的语言交流类似，植物之间也存在“对话”交流。

为了证明这一推测，科研人员通过大量实验，发现当一株茶树感知低温，会立即释放特殊气味分子，而邻近茶树不仅能接收警报，还会回复“抗寒攻略”——一种名为角鲨烯的神秘物质。随后，科研人员通过一系列实验解析了角鲨烯通过“角鲨烯-甾醇信号-CsCBF5”模块调控茶树抗冷的分子机制。换句话说，就是低温下茶树释放特定的挥发性物质，提高邻近茶树的抗寒性，而接收者释放“抗寒密钥”角鲨烯，可促进供体茶树体内一种甾醇激素（CS）积累，启动其抗寒核心开关CsCBF5基因，进而激活茶树抗寒核心响应因子，形成互助闭环。

科研人员通过研究揭示了一个十分有趣的现象，即茶树群体可能存在着天然的“抗寒信息网”。每株茶树既是信号发射塔又是接收器，通过挥发性物质组成信息网络。当寒流来袭，整个茶园会像多米诺骨牌般层层激活防御系统，形成1+1>2的群体抗寒效应。

宋传奎认为，该研究不仅突破了对植物间单向预警的传统认知，而且为植物群体智能响应提供了全新研究范例。“我们正在破译植物王国的加密语言，或许十年后，茶园管理者能通过‘植物翻译器’实时监测作物应激对话。”宋传奎表示。（记者洪敬谱 通讯员姜家生）

(责编：郝孟佳、李昉)

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