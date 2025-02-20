江苏苏州出台措施

本报记者 王伟健

2月15日15时30分，江苏苏州，苏州北站人流如织。

在老家过完春节返岗的安徽小伙夏骞刚下高铁，就打开手机小程序下单。不到两分钟，一辆白色的无人驾驶出租车停在面前。夏骞开门上车，输入手机号后四位数字验证，出租车平稳起步，前往目的地。

这辆无人驾驶出租车，是位于苏州相城区的初速度（苏州）科技有限公司生产的。2018年，毕业于清华大学的80后曹旭东带着一个100多人的人才团队来到苏州，开始创业。短短几年，该公司就成长为全球智能驾驶领域的头部企业之一。

“来到这儿，只用埋头搞技术就行，政府部门给我们提供了各种保障。”曹旭东说，创业之初最迫切的需求就是有一条可以开展无人驾驶测试的城市开放道路。在相城区各部门努力下，相城区2019年开通了江苏省内第一条智能网联测试道路。截至目前，相城已累计建成智能网联测试道路超250公里。

不只是这家公司，相城区智驾产业实现飞速发展。在以相城区南天成路为中轴的“智驾大道”上，已集聚智能网联汽车相关企业超百家，涵盖30余个细分领域。

从“聪明的车”到“智慧的路”，再到“灵活的网”，相城区已初步建成全产业链生态，集聚智能网联汽车相关企业超380家，超700辆智能网联汽车上路通行，这也是当地人工智能产业发展的缩影。

2月14日，苏州配套发布《苏州市支持人工智能领域人才发展的若干措施》，明确对顶尖人才顶格支持，给予最高1亿元项目资助和最高1000万元购房补贴。

《 人民日报 》（ 2025年02月20日 10 版）

(责编：李昉、郝孟佳)