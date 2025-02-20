原标题：在苍山洱海间书写“绿色答卷”

“保护洱海，不能让农民利益受损，必须要让绿水青山变成金山银山！”2024年，全国人大代表、中国工程院院士张福锁的履职故事，如同一幅山水画卷，在云南大理的苍山洱海间徐徐展开。

从实验室到田间地头，从两会提案到“洱海保卫战”，他用科技与情怀，交出了一份“不负生态不负民”的履职答卷。

2024年，他带领团队继续驻扎在洱海边的古生村，将“科技小院”模式推向纵深。

这一年，张福锁团队在古生村的“洱海科技大会战”成果斐然：通过精准施肥、绿色智能肥料和稻油轮作模式，实现水稻、烟草、蔬菜等作物增产10%—30%、节肥10%—35%、减排20%—50%，很好地带动了流域农民生产、生活和生态的绿色转变；吸引200多名专家和研究生驻村，为村民开设“田间课堂”，推广生态种植技术，带动年轻人返乡创业。

“科学家不能只发论文，更要解决农民饭碗里的问题！”这句话总被张福锁挂在嘴边，也成了“科技小院”的行动纲领。

2023年全国两会上，张福锁提交的《关于科技赋能小农户均衡增产保供的建议》提出三大核心主张：推广“从生产中来到生产中去”的科研模式，依托“科技小院”定向解决农民痛点；发展“技术托管”“因产定制”等新型服务，让龙头企业与农民结成利益共同体；将基层农技推广纳入政府考核，构建“科技小院+农技体系”的网格化服务平台。

这份提案迅速得到广泛关注。2024年，全国“科技小院”数量突破1800个，覆盖全国31个省区市和新疆生产建设兵团。在古生村，他推动“科技小院”升级为综合服务平台，整合农业科研、政策宣讲、市场对接等功能，让农民“种得好”更“卖得俏”。张福锁笑称：“现在我的学生毕业前必须‘驻村实习’，论文答辩都得带着稻穗来！”

每年两会结束后，张福锁都会在古生村油菜田边开起“地头宣讲会”，解读最新政策，鼓励村民“既要种生态米，也要吃电商饭”。

张福锁发现，村民用舌头尝肥料辨别真伪，便以此为契机，设计“趣味实验”教村民科学测肥，将晦涩的化学知识转化为田间实操。

在他看来，乡村振兴不仅是技术问题，更是“人心工程”。2024年，张福锁发起“新农人培育计划”，邀请农民参与科研选题，“你们头疼的问题，就是我们的课题！”在古生村，村民提出的“软香米卖不出价”难题，被他转化为品牌打造项目。团队联合电商平台，为“洱海软香米”设计文创包装，推动价格翻倍，还引来游客体验“插秧研学游”。

全年驻村200多天，足迹遍布30个村庄，培训农民超5000人次；吸引20家科研单位、50家企业参与，带动周边5万农户转型生态种植；学生驻村期间发表10篇论文、1部专著，用科研成果反哺实践，实现“论文值千金，田里能生金”……回望2024年，张福锁的履职之路充满“泥土的芬芳”。他在苍山洱海间证明：人大代表的使命，不仅是传递民意，更是用科技之光照亮乡村振兴的路径。正如他所说：“科学家要甘做‘田里的守望者’，而人大代表，就是要把田里的故事，变成国家的政策，再把政策种回田里，让老百姓受益。”（记者 马爱平）

(责编：郝孟佳、李昉)