1月22日，北京市海淀区中小学生态文明教室、海淀区鹫峰生态公园揭牌成立仪式在鹫峰国家森林公园举行。仪式上，海淀区委书记张革、北京林业大学党委书记王洪元共同为“海淀区中小学生态文明教室”和“海淀区鹫峰生态公园”揭牌。海淀区上地实验小学、北京林业大学附属小学、海淀区枫丹实验小学、北京一〇一中学温泉校区等4所学校100余名师生体验了《踏雪寻梅》《鸟类的趣事和我们身边的鸟儿》两节冬季生态文明课程。

揭牌仪式上，王洪元表示，北京林业大学当前将共建生态文明教室和生态公园作为园区建设的重要方向和优先事项，努力为建设现代化强区、美丽海淀提供更强科教支撑。

张革指出，此次成立生态文明教室和生态公园，率先建设以生态文明教育为特色的“五育融通大课堂”“生态公园样板”，是海淀区与北京林业大学站在推进人与自然和谐共生的高度谋划和推动的一次改革实践，海淀区将做好规划指导，加大资源保障投入，以系统思维通盘考虑鹫峰国家森林公园建设，为海淀生态文明宣传教育，建设以生态著称的世界领先科技园区提供有力支撑。

在鹫峰国际梅园，《踏雪寻梅》课程以梅花为教材，从花中“四君子”“岁寒三友”引出古人爱梅、北方无梅和“南梅北移”抗寒梅花培育历程，结合中国传统梅花文化、品种分类和北林梅花前沿科研成果，让同学们更深入地理解梅花在中国传统文化中的重要地位以及其象征的不畏严寒、坚忍不拔精神。北京市第一〇一中学温泉分校学生路嘉琳体验了《踏雪寻梅》课程，她觉得生态文明课堂“仿佛开启了一扇通往自然奥秘的大门”。“生物老师用生动的语言和丰富的案例，带领我们走进了一个令人惊叹的生态世界。这让我深刻认识到，保护生态环境不是一句简单的口号，而是需要我们付诸切实的行动。”她说。

在教学楼，《鸟类的趣事和我们身边的鸟儿》课程从向学生提问“什么是鸟类”开始，通过介绍乌鸦喝水、夜鹭钓鱼等鸟类的有趣行为激发同学们学习兴趣，并以鹫峰的“鹫”字为切入点，引申出对猛禽、游禽、涉禽、攀禽、陆禽和鸣禽等鸟类类群的介绍，以及鹫峰和北京市的常见鸟类，引导同学们在观鸟活动中体验自然乐趣，培养洞察力和自然保护意识。

海淀区枫丹实验小学书记、校长，海淀区中小学劳动教育指导中心主任莫亚群对记者说：“海淀区中小学生态文明教室的成立，将为学校开展生态文明教育提供更为广阔的实践场域和得天独厚的育人资源。林业大学专家将鹫峰森林公园丰富多样的动植物资源转化为课程，以满足学生成长需求而精心设计，为学生提供更多的学习素材和实践机会，让学生们亲近自然、走向户外、走进阳光，培育学生呵护自然的情怀，形成良好的生态文明素养。同时，这种全体系融合、大中小携手、校内外联动的模式，也将成为海淀生态文明教育的特色样本。”

据悉，2024年6月，北京市海淀区人民政府与北京林业大学签署合作备忘录，提出依托鹫峰国家森林公园（北京林业大学鹫峰生态文明宣传教育和绿色科技创新园区）的空间和自然环境优势，共同建设“鹫峰智慧化自然科普教育基地”和“海淀生态公园”。2024年10月，为进一步发挥改革探索作用，培育、推广科学教育先进教学方法模式及优质资源，在海淀区委、区政府指导下，区教委、区园林绿化局与北林大联合制定《共建海淀区中小学生态文明教室工作方案》，决定打造以生态文明教育为特色的科学教育新样式，引导青少年在亲近自然、探索自然、融入自然的过程中，锻炼强健体魄、浸润健康心理、收获科学知识，全面助力青少年健康成长成才。

（文/本报记者 郝彬；来源：现代教育报）

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