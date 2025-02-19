原标题：扬州大学直播稻技术： 智能农机一次性完成耕播

记者2月17日从扬州大学获悉，该校九合一双旋深耕精准直播稻技术在新疆察布查尔县的应用推广中取得积极成效。该技术省去育秧、运秧、插秧的繁琐工序，有效解决农业劳动力不足等难题，助力水稻生产节本增效。

扬州大学教授张瑞宏介绍，2023年8月，在江苏省援疆指挥部与伊犁州农业农村局、察布查尔援疆指挥组与察布查尔农业农村局等单位联合支持下，扬州大学与察布查尔县签订校地产学研合作协议，并在察布查尔县成立察县—扬州大学直播水稻及品种优化工程技术中心。该中心依托扬州大学成熟的北斗导航九合一双旋深耕精准直播稻技术，与新疆疆粮恒丰粮油食品有限公司（以下简称“疆粮恒丰”）深度合作，重点开展现代智慧农业装备技术的示范与推广。

“此前，察布查尔水稻种植主要采用机械插秧工艺，这一工艺需经过育秧、犁田、耙田、水田平整、运秧、插秧6个工序。”疆粮恒丰董事长朱晓军说，原工艺的工作非常繁琐，成本也很高。此外，当地农民老龄化严重，插秧季节劳动力异常紧张，经常因为找不到人工而耽误插秧时间，严重影响农民种稻积极性。

“采用扬州大学的技术后，只要智能农机下地一次就可完成所有的耕播任务。这种技术操作简便，水稻产量还能增加10%—20%，大大提高了农民种植水稻的积极性。”朱晓军说。

去年底，察布查尔县一片采用扬州大学直播稻技术的200亩稻田获得丰收。水稻亩产量达到700公斤，每亩种植成本节省230元。

“我们希望通过九合一双旋深耕精准直播稻技术的推广，助力新疆粮食种植向数字化精准化方向发展。”张瑞宏说。（通讯员金亦富 实习记者夏天一）

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