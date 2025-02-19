原标题：植物耐热新机制揭示

记者2月17日从安徽农业大学获悉，该校作物抗逆育种与减灾国家地方联合工程实验室教授李培金团队，首次发现RDM16蛋白能够响应温度变化形成凝聚物，在植物耐热过程中发挥重要作用。相关研究成果日前发表在国际期刊《自然·通讯》上。

研究人员介绍，此前已发现植物能够感知环境温度的变化，并做出适时有效的响应，以保证自身正常的生长发育。在响应温度变化过程中，信使核糖核酸能发生可变剪接，进而产生形式多样的蛋白变体，帮助植物抵抗高温胁迫。近年来，蛋白液-液相分离已成为生物体感知环境胁迫的研究热点，但植物是否能通过信使核糖核酸可变剪接和蛋白液相分离协同作用抵御高温，尚鲜有报道。

李培金团队经过研究发现，RDM16蛋白可在植物耐热过程中发挥关键作用。进一步研究揭示，RDM16蛋白能形成RDL和RDS两种信使核糖核酸剪接变体。这两者能够在蛋白水平发生相互作用，协同实现植物的耐热功能。

李培金说，该成果为研究植物响应高温胁迫的蛋白相分离功能提供了独特的视角，为深入挖掘植物高温响应机制、开展耐高温新品种选育提供了重要基因资源和理论依据。（记者洪敬谱）

(责编：郝孟佳、李昉)