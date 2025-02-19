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全球首个能源草多组学数据库建成

2025年02月19日08:38 | 来源：科技日报
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原标题：全球首个能源草多组学数据库建成

记者2月17日从福建农林大学获悉，由该校教授朱方捷团队领衔的研究团队成功开发出全球首个能源草多组学数据库。作为能源草研究目前最完善的综合数据平台，该数据库将推进能源草科学研究及其种质创新，加快实现“双碳”目标。相关成果日前发表于国际期刊《宏基因组与生物信息》。

能源草并非一种特定植物的名称，而是一类具有快速生长、产量高、适应性强等特点的植物的统称，广泛应用于生物质能源、生态修复等领域。“能源草多组学数据库涵盖11种广泛应用的能源草，收录基因组、表观基因组、转录组、表型组等多组学大数据。针对目前能源草表观基因组数据稀缺的问题，项目团队还首次系统绘制了能源草全基因组范围的表观基因组图谱，并系统注释了255629个能源草非编码功能元件，标注了基因表达的‘开关’。”福建农林大学国家菌草工程技术研究中心首席科学家林占熺说。

据了解，福建农林大学国家菌草工程技术研究中心紧密跟踪全球生物质能源发展趋势，长期致力于能源草研究与应用推广。林占熺说，能源草综合数据库的建设将进一步推动能源草在新能源领域的科研与应用，让其成为发展新能源经济的“幸福草”。同时，数据库为全球能源草研究提供了集成数据源和整合工具集，将助力可持续农业与可再生能源发展迈上新台阶。（林良辉 记者谢开飞）

(责编：郝孟佳、李昉)

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