原标题：重庆大学： 设立连接科研与市场的概念验证中心

为推动科技成果从“实验室”走向“应用场”，重庆大学2024年度概念验证项目发布会日前举办。会上，重庆大学概念验证中心揭牌。

重庆大学党委常委、副校长邓绍江表示，重庆大学致力于通过设立概念验证中心，对具有潜在市场价值的科研项目进行早期培育与验证，提升项目的成熟度与可行性，使其更具吸引力和竞争力，从而加速科技成果走向市场的进程。

“概念验证中心旨在帮助高校老师把实验室里的成果进行技术和产业化验证，让原型样机从实验室走向市场、实现产业化。”重庆大学资产经营有限责任公司副总经理、重庆大学概念验证中心负责人贾书源介绍，科技成果转化包括为提高生产力水平而对科技成果进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料，发展新产业等一系列活动。在这一过程中，缺少资金支持使许多科技成果难以转化。

为探索科技成果转移转化的新经验、新模式、新路径，不断提升科技成果的转化价值和转化效率，重庆大学概念验证中心应运而生。该中心将通过与政府共同搭建资金平台，构建起从“想法—技术—产品—商品”的全链条验证服务体系，对具有潜在市场价值的科研项目进行早期培育与验证。

重庆大学资产经营有限责任公司总经理胡雪松介绍，今年该校共有来自13个学院及4家附属医院的40个项目团队，在智能设备、医工融合、新能源等新兴产业领域接受了培训。其中，10个项目获得了支持，吸引了超过2000万元的社会资本，累计估值接近1亿元。

发布会上，共有3个项目现场与企业签约，成功引入社会资本1100万元。其中，重庆大学光电工程学院教授臧志刚的“高效稳定的钙钛矿太阳能电池组件”项目团队与重庆科技金融服务中心有限公司签署合作协议，获得重庆市种子基金100万元的投资，促进项目转化落地。臧志刚团队2023年开始准备成果转化工作，但在商业运营、投融资等方面缺乏经验。得益于概念验证中心的帮助，他们搭建了成果转化团队和100兆瓦的生产线，并成功吸纳了投资。

下一步，重庆大学将依托概念验证中心，进一步加强与各区县的合作，促进科技成果在地方的落地转化，助力区域经济的创新发展与产业升级。同时，该校也期待与投资机构和企业携手共进，共同挖掘科技成果的商业潜力，实现互利共赢。（记者 雍 黎）

(责编：郝孟佳、李昉)