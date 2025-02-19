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2025年“一起益企”中小企业服务行动开展

2025年02月19日08:33 | 来源：科技日报
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原标题：2025年“一起益企”中小企业服务行动开展

记者从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部等17部门近日联合印发通知，部署开展2025年“一起益企”中小企业服务行动。通知明确，服务行动将贯穿2025年全年，并于6月组织开展“中小企业服务月”活动。

根据通知，服务行动将结合各地实际和产业特色，以服务助企为抓手，重点从政策惠企、环境活企、创新强企、人才兴企、法律护企等5个方面开展。

政策惠企方面，服务行动将广泛宣贯各地区各部门惠企政策，强化政策深度解读、智能推送和精准辅导，确保各类政策落地见效，提升中小企业获得感；发挥政策互联网平台作用，运用大数据、云计算、人工智能等数字技术，基于企业画像精准推送涉企政策信息；加强中小企业生产经营情况运行分析、调查研究和政策预研，推动出台更多普惠性针对性政策举措，及时帮助解决企业急难愁盼问题。

创新强企方面，服务行动将坚持专精特新发展理念，统一优质企业梯度培育，组织开展管理诊断、质量诊断、节能诊断、中试验证、检验检测和专精特新赋能等服务，促进中小企业专精特新发展；推动“政产学研用”协同创新和大中小企业融通创新，提升中小企业核心竞争力；开发推广适合中小企业特点的“小快轻准”数字化产品、服务和解决方案，推动中小企业加快数字化智能化转型。（记者崔爽）

(责编：郝孟佳、李昉)

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