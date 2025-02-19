原标题：常州科教城明确未来三年创新发展目标

记者2月16日从常州科教城举行的高质量发展大会上获悉，2024年，常州科教城聚焦产业新赛道，通过加快高能级平台建设、切实深化产教融合、组织开展协同创新、实施高层次人才“双岗互聘计划”等扎实举措，催生出发展新动能。园区企业全年开票销售突破200亿元，入库税收攀升至5.23亿元。

记者了解到，常州市委、市政府日前印发了《常州科教城强化“创新之核”三年行动计划（2025—2027年）》，明确了科教城未来3年的创新发展目标。今年，科教城将重点聚焦“创新生态、产教融合、成果转化”三大战场，瞄准新能源、高端装备、新一代信息技术等主赛道，建立“链主靶向招商”机制，通过绘制产业链图谱、设立专项对接会，精准锁定技术领先、带动性强的“链主”项目，推动产业链向高能级跃升。

“2025年，常州科教城以‘省级教育科技人才体制机制一体改革先行试验区建设’为统领，大力实施‘科技创新强基攻坚、高等（高职）教育提质培优、产业培育增势赋能、产学研协同联动、高水平人才聚势蓄能、开放合作能级提升’六大工程，聚力建设‘科技创新、高等（高职）教育、产业培育、成果转化、人才集聚、开放合作’6个高地，着力打造具有全国影响力的融合发展示范区。”常州市政协副主席、科教城管委会主任祝正庆说。（柳鑫 记者滕继濮 实习记者夏天一）

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