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杜绝“不出汗”的体育课

北京发布中小学“体育八条”

本报记者 李建广 黄 超
2025年02月19日08:29 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　北京市教育委员会、北京市体育局近日联合印发《关于进一步加强新时代中小学体育工作的若干措施》（以下简称“体育八条”），落实健康第一教育理念，将身心健康教育融入学校全员、全方位、全过程育人体系。

　　“打造能出汗的体育课”是此次“体育八条”要求落实的重点。文件明确，北京市小学和初中每天1节体育课，高中每周3—5节体育课，没有体育课的当天要安排不少于45分钟的体育锻炼。每节体育课安排不少于10分钟的体能练习。

　　“体育八条”明确要求，体育课实施过程中，要切实做好运动负荷监测，杜绝“说教课”和“不出汗”的体育课，防止教学内容碎片化、随意性。学校要开齐开足体育课，不得以任何形式挤占体育课，杜绝“阴阳课表”。

　　“体育八条”在体育课的内容上也提出了新要求：小学、初中要将“三大球”至少一项纳入体育课必修内容，高中要开设“三大球”模块教学。积极组织中小学生开展冰雪运动的普及推广活动，冰雪运动特色学校应将冰雪内容列入体育课开展教学。

　　此次“体育八条”的一大亮点，就是首次在北京中小学全面部署全员参与、全过程参与的“班级赛”。

　　“体育八条”指出，学校每学期要以班级为单位，组织学生开展形式多样、内容丰富的班级联赛，小学每班不少于5场，初中不少于4场，高中不少于3场，比赛项目可由学校因地制宜设计安排。校园足球、篮球、排球特色学校则组织学生开展相应“三大球”班级联赛。

(责编：李昉、郝孟佳)

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