本报记者 周姝芸

探月学校师生参加校园活动。

探月学校学生课间在做实验。

探月学校教学楼外景。

本文图片均由探月学校提供

开栏的话：

教育创新是提升教学质量的关键，也是时代发展的必然要求。在教育广阔舞台上，一股股创新力量正在崛起。传统的课堂模式、教学理念被打破与重塑。从灵活多样的教学方式到与时俱进的科技手段，创新学校不仅为学生们打开了新的学习视野，也为教育的未来提供了启发。

本版今起推出《学创天地》栏目，走进全国各地的创新学校，探索它们在教学理念、课程设置、教学方法等方面的突破和实践，分享那些激发学生潜能、培养创新能力的经验与智慧。

探月学校是一所年轻的创新学校。2017年，它成立于北京大学附属中学教学楼内，当时仅有30余名学生。7年过去，如今探月学校扩展为拥有500余名学生、经北京市朝阳区教育委员会批复成立的十二年一贯制民办非营利性学校。这所创新学校，有何特色？

走班选课 个性教学

初春的一个午后，本报记者走进位于北京市朝阳区国家网球中心莲花馆的探月学校，仿佛走进了一个“创客空间”。进门左手边摆放着一台由学生自己设计和运营的咖啡售卖车，走廊里挂着色彩鲜艳的涂鸦海报。不少学生已经结束了一天的课程，三三两两聚在休息区、走廊、设计室，有的戴着VR眼镜摆弄设备，有的拿纸笔涂涂画画，还有的在电脑前敲着代码……

探月学校由王熙乔等人于2017年成立于北大附中校园南楼内，2018年9月正式开学。学校实行选课制和项目式学习，混龄教学，主张个性化学习。2022年，该校接管了原本由清华附中管理的清森学校，搬入奥森校区，开启了从高中拓展到小学和初中的旅程。截至2024年6月，已有四届学生从探月学校毕业，他们中不少去了美国纽约大学、英国帝国理工学院、荷兰阿姆斯特丹大学等国际知名学府。

王子浩然是学校十一年级学生，初中在天津就读。中考后，王子浩然从同学那儿了解到探月学校，他对其新颖的教学模式很感兴趣，经过笔试、面试等，王子浩然如愿以偿。

“到探月学校之后，我的自学能力提升很快。”王子浩然说，这正是学校吸引他的原因之一，“平日里，老师对我们的要求不多，鼓励我们自行探索和提问。前段时间我想学习安卓系统开发，学校提供学习平台和资源，我就自己去查找，摸索出了适合我的学习方式。”

何成是探月学校十二年级的学生，他很早就确定自己未来想学计算机，而学校的课程设置满足了他的兴趣。何成说：“探月学校的学习计划更加个性化。比如我们可以自己选课，在没课的空闲时间做自己喜欢的事情。”

走班选课制是探月学校的教学特色，匹配每一个学生的学习兴趣。探月学校科创与设计学部负责人陈雯介绍：“在探月，学生可以根据自己的兴趣和时间需求安排课表，因此同一个年级的两名学生的课程表是不一样的。探月的课程覆盖全面，数学、科学、中国研究、英语等学科都有，高中部课程有90多门。我们把课程按照学科和难度编码，不同课程在设置时有不同的选修条件。”

“还记得九年级时，有一门课让我印象非常深刻。”何成说，“这门课上，我有机会接触并探索了前端开发，包括HTML、CSS和JavaScript三种计算机语言，在此过程中我发现了自己的兴趣所在，明确了之后的学习方向。”

陈雯说：“九、十年级是相对低阶的学习，学生在这个阶段适应学校环境、探索个人特长，在十年级结束时需要参加年末答辩，呈现自己的作品来阐述学习收获。通过答辩后，学生可以选择3个不同的学习路径，分别是‘学术研究路径’‘艺术路径’和‘孵化器路径’。顾名思义，‘学术研究路径’支持学生学习整合观点、查找文献、做独立研究；‘艺术路径’的学生创作作品，表达自我；‘孵化器路径’支持学生做一些社会创新和公益性质的项目。”

校企联培 学以致用

除了以上3种路径外，自2022年7月开始，探月学校与一家科技公司联合发起了校企联培项目，面向探月学校九至十二年级学生，在探月的教育教学体系基础之上，校企双方投入大量资源来培养互联网及相关领域的应用型创新人才，并计划探索更具创新性的前沿课程与真实项目，期待学生在毕业后，解决现实中的社会问题。

记者了解到，探月校企项目把培养学生的可迁移技能和思维习惯融合在课程设计中，希望让教学不仅满足企业端岗位的技能需求，也延伸至对学生的综合素养培养。合作企业在算力和数据上给予充分支持，学生也有机会与企业专家深入交流，获得来自项目与市场的真实反馈，从而做出基于真实需求的高价值产品，成为兼具前沿视野与开发、设计能力的科技创变人才。

何成是校企联培项目软件工程方向的一员，他坦言参与其中收获很多。何成说：“我开始从一个全新角度去看待计算机科学底下的软件工程分支。之前，我觉得计算机科学是学技术、敲代码，但在校企实践后，我意识到它背后有很多知识，技术层面只是最底层，在此之上还有用户思维、市场分析等需要综合考量的因素。”

肖迦心是校企项目用户体验设计方向的学生，她说：“在校企项目的第一年，我们主要练习软件使用。第二年我参加了较为完整的一个设计项目，为一个‘灵感博物馆’APP做界面设计。这个APP我很感兴趣，从前期了解到视觉呈现，每一步都很有意思。”

王子浩然认为在校企项目中学到的知识很实用。他说：“前段时间我在完成一项数学论文时，就运用到了在校企项目中学到的用爬虫技术抓取并分析数据的方法。我们的论文主题贴近生活，这让我感受到了知识在实际生活中的应用。”

为了帮助学校奖学金、师资建设，探索前沿教育，不久前，探月教育基金会正式开启设立。学校的所有收入以及募集到的捐赠资金，都将投入到学校的高质量发展中，以更好地支持学生成长。更长远看，来自社会优秀企业家们的捐赠，为探月的永久非营利性运行提供了资金与后盾。而探月的毕业生，也将在未来反哺下一代人的教育与发展。

以探月奖学金为例，据学校相关负责人介绍，今年的奖学金不仅覆盖更多的学生群体，在个人可获得的奖学金额度上也大幅提升至100%全奖。除了面向个人的奖学金，学校还向应用型科创、学术型科研以及社会创新项目提供“探月项目基金”。这些资金将帮助学校在各方面提升办学高度，更好地支持探月实现自身的愿景，探索教育创新。

(责编：李昉、郝孟佳)