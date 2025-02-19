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全国涉外仲裁人才培训班（香港）开班

2025年02月19日08:28 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报香港2月18日电（记者陈然）由香港国际法律人才培训学院与国家司法部合办的全国涉外仲裁人才培训班（香港）18日举行开班仪式。

　　香港特区政府律政司司长林定国出席仪式并致辞表示，特区政府竭力推行多项措施，包括完善与仲裁有关的法律框架、吸引国际知名仲裁机构落户香港、主办与法律及争议解决服务相关的国际会议，以推广香港的国际法律及仲裁服务。

　　林定国期望课程可促进香港与内地仲裁制度交流，并加深参加者对香港仲裁和争议解决的了解，实践所学。

　　开班仪式前，林定国与中国政法大学签署新一份法律交流和合作安排，取代2016年双方签署的安排。他表示，双方的法律交流合作取得良好进展，签署新一份安排，将促进彼此在涉外法治人才培养及法治推广等方面合作，并就国际仲裁、调解、国家“一带一路”发展策略等法律议题交流互鉴。

　　据了解，为期两周的培训班17日开班，以英语授课，通过讲座、交流、参观等，向80多名包括内地企业法律顾问、资深仲裁员、律师和仲裁从业人员的参加者介绍香港的仲裁制度和实践。

　　培训班有助促进香港和内地在争议解决领域的合作。通过学习在香港的仲裁实务，内地法律专业人士能更深入了解香港的法律制度，进而加强两地在跨境争议解决方面的理解与合作。

(责编：李昉、郝孟佳)

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