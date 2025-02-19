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王娟玲代表：

打造“山旱区农机创新特区”

2025年02月19日08:28 | 来源：科技日报
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原标题：打造“山旱区农机创新特区”

春意渐浓，这几天在山西省晋中市山西农业大学（山西省农业科学院）有机旱作农业试验示范基地，科研人员已开始着手安排布置今年的春耕春播工作。

面对去年持续干旱给农业带来的影响，以及目前已出现的旱象，全国人大代表、有机旱作农业重点实验室主任王娟玲时刻提醒着团队成员，今年必须密切关注长期天气预报，做好充分应对干旱的准备。

2月18日，当科技日报记者见到王娟玲时，她正与团队成员在示范基地及周边村镇开展生产调研。遇到前来咨询农业问题的老乡，王娟玲及团队的科研人员耐心地一一作答。

晋中市榆次区李坊村村民韩明堂感激地说：“去年的干旱让我们特别着急，多亏了你们的探墒播种技术，才让玉米出苗率达到九成。今年心里有底不慌了！”

韩明堂提到的技术，是由王娟玲带领的山西有机旱作农业创新团队研发的“旱地玉米探墒播种抗旱保苗艺机一体化技术”。该技术是针对山西等地干旱少雨的气候特点，经过多年研发形成的重要成果。该技术利用探墒装置将种子精准地播种到适墒土层，确保种子能发芽生长，尤其在中度、重度干旱年份可以实现无须等雨适时播种，展现出极高的实用价值。

山西山多丘陵多、气候多样化，是典型的旱作农业大省。如何立足这一省情，走好农业高质量发展道路？

王娟玲认为，粮食生产的根本出路在科技。2024年3月，她带着一份“支持山西建设省部共建有机旱作农业国家重点实验室”的建议参加了全国两会，得到了重视和支持。

目前，她正带领团队为申建全国重点实验室而整日奔波，希望在山西为中西部、为有机旱作农业搭建一个可以稳定支持、持续发力的国家级科技创新平台。

担任全国人大代表多年，王娟玲始终关注着“三农”问题。2008年，她在全国率先提出将农业技术与机械作业相结合的“艺机一体化”生产模式，并建立起了有山旱区区域特色的“艺机一体化”技术体系，得到业界的认可和肯定。

“目前，我国农机装备仍以平原农机为主。在以山西为代表的广大旱农地区，机械化率还较低，影响制约着农业的发展。”王娟玲举例，山西省灵石县和祁县都曾尝试使用联合收割机进行坡地作业，但由于机型过大，作业中无法顺利进地，直接影响了农业生产效率。

“丘陵山区耕地占全国耕地面积约30%，贡献了全国近五成杂粮、六成水果、八成土豆、九成茶叶。但由于地形复杂、地块分散，比全国农机化整体水平低约20%，农业综合生产成本比平原高30%以上。”王娟玲说，高成本低效益的生产方式直接影响了农产品的市场竞争力，影响了农民增收，甚至导致了撂荒现象。

与发达国家相比，我国丘陵山区农机装备的适应性、智能化水平显著落后。而在日本、意大利等山地国家，目前已普及轻量化、模块化农机。“尽管我国甘肃等个别省份试点推广了小型山地拖拉机，但整体覆盖率不足。”王娟玲说。

对此，在今年全国两会，王娟玲建议构建中国特色农机创新体系的两条路径：一是加速传统技术的升级与定向研发，二是推动智能农机的跨越式发展。

“山西南北横跨6个纬度，地形复杂，生态类型、作物类型繁多，代表性强。既是几十年旱作农业的典型样板，又积累了十几年‘艺机一体化’的技术优势，还是新时期有机旱作农业的先行省份。”王娟玲建议，将山西列为“山旱区农机创新特区”，通过提升完善调墒抗旱播种、绿色覆盖保墒、资源循环高效、轮作消障改土等艺机一体化技术，加速中小型农机装备研发，建立北方山旱区多类型机械化示范应用场景，在全国发挥示范引领作用。（记者 韩 荣）

(责编：郝孟佳、李昉)

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