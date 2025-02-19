“大家瞧瞧这个甲骨文像什么？”“像一条扭动的蛇！”近日，一场春节文化讲座在塞浦路斯中文学校举行。“蛇”字的甲骨文、金文、篆书等书体在屏幕上依次呈现，孩子们专注地在纸上描摹，感受汉字的形态之美。

这是塞浦路斯中文学校校长韩梅梅传来的视频中的场景。作为这个地中海岛国上唯一一所华文学校，这里不仅有华裔学生，还吸引了很多“洋学生”来学中文。

塞浦路斯华人移民历史仅有三四十年，随着华裔二代达到学龄，中文教育需求日益迫切。韩梅梅先是联合几位家长开了个小型周末中文班，2012年前后，华裔学龄儿童已有近百人，韩梅梅决定办一所华校。

“当时我们面临无场地、无教材、无老师的‘三无困境’，加之华侨华人居住分散且总数不多，办学难度很大。”韩梅梅说，首先要解决场地问题，她将目光投向尼科西亚市政厅。“我带着办学方案与负责人沟通。出乎意料的是，对方不仅同意提供场地，还给了经费支持。”

2012年5月，塞浦路斯中文学校在尼科西亚市政厅综合服务中心成立。起初学校只在周末授课，老师均为兼职。2015年韩梅梅辞去在弗雷德里克大学的工作，将全部精力投入学校。

2016年8月，市政厅援助项目结束，学校在市中心住宅区租下一栋小楼，改为周一至周六全日制授课。“小楼当时很破败，我们自己粉刷墙面，装上灯，摆上桌椅，布置出8间教室，院子里也添置了滑梯等游乐设施。”韩梅梅说。

塞浦路斯中文学校现有近200名学生，学生年龄跨度很大，从2岁半到60岁都有。除幼儿、小学和中学组外，还开设成人组。成人组学员都是对中华文化感兴趣的当地人，有律师、会计、教师等各行各业人士。

据韩梅梅介绍，学校采取小班教学模式，按照学生年龄和中文水平分班，每个班选用不同的教材和教法。老师均具备专业背景，并通过教学研讨、专项培训实现能力进阶。

“最初我们只有华裔学生，现在华裔和非华裔各占50%。非华裔学生学习中文的热情越来越高，暑期后我们开学稍晚，常有孩子迫不及待地问家长何时复课。”韩梅梅说。

她举例道，有个俄罗斯裔女孩4岁就在这里学中文，已坚持10年，如今听、说、读、写都很优秀。还有个塞浦路斯学生学了4年中文，如今已大学毕业并准备到中国进修。

韩梅梅说，学校一直小心翼翼地呵护大家学中文的小小“火苗”。“塞浦路斯是个多元文化国家，语言也很丰富，每个人学中文的目标和诉求不尽相同，但只要有需求我们就尽量满足，比如我们每周六上午面向公众开放中文大班课，已经坚持10年。”

学校不仅开设围棋、书法、国画等文化课程，还会举办丰富的文化活动。韩梅梅说：“每年春节我们都会办新春庙会，民俗体验、汉服展示、中国美食等应有尽有；复活节期间还会举办友好运动会，有踢毽子、拔河等传统运动项目。”

2019年，学校在利马索尔市开设了一所分校，去年拉纳卡市的分校也建立起来。韩梅梅说：“以前外地学生每周都要由家长开车送到尼科西亚上课，如今孩子们可以免于奔波之苦。我们也与利马索尔和拉纳卡的多所中小学合作，在校内开设中文课程。”

谈及未来发展，韩梅梅说，学校将幼儿中文教育作为重点方向之一，计划拓展与当地幼儿园的合作；同时将持续强化师资建设与教学场地升级，推进正规化进程，并推动与当地教育体系接轨；此外还将积极组织师生参与社区活动，助力华人家庭融入主流社会。

（据中新社电 记者吴侃）

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