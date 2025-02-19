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北京丰台：营造良好的人才发展生态

2025年02月19日08:24 | 来源：光明日报
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原标题：北京丰台：营造良好的人才发展生态

近年来，北京市丰台区积极打造人才品牌，全面构建人才创新发展的生态体系，积极促进产才融合，加快推动人才和产业要素集聚，拓宽国际视野，持续营造开放包容的人才交流环境。

“3、2、1，开港！”2024年12月21日，随着启航舵转动，北京首家集“政务+文化+市场+生态”要素于一体的“国际人才港”在丰台区政务中心正式开港。“丰台将持续链接国内外优秀人才和创新资源，吸引四海英才来丰台大显身手。”北京市丰台区委书记王少峰表示。

走进丰台区政务服务中心，“国际人才港”服务专窗格外醒目。这里为人才提供全方位服务，设置了“人才研修院”“人才会客厅”等空间，具备人才服务、成果对接、专窗服务、生态展示、交流会客等多种功能，为优秀人才和创业企业提供从“小规模”到“大市场”的全链条支持。

为优化人才发展环境，丰台区构建“市、区、街”三级联动工作机制，统筹1700余项政务服务事项，全方位打造人才创新发展生态体系。与此同时，丰台区还打造“人才服务专员”工作机制，以区委统筹、66个街镇委办局为成员单位，组建人才管家服务团队，为各类人才提供政策支持、技能提升、政务服务、文化休闲等50项“一站式”服务事项，通过“一对一”管家式服务，以需求为导向，打通人才服务的“最后一米”，将服务送到人才家门口。“围绕住房安居、医疗保障、交通出行等，我们提供跨领域、全方位服务，让人才在丰台安心发展。”丰台区“人才服务管家”高璇表示。

为营造良好的人才发展生态，为人才提供便捷的出入境服务，丰台区为中外籍高层次人才提供出入境“专窗办”、加急签注“港澳通”、优先申领“五星卡”等精准、高效的出入境服务。同时聚焦“两区”建设、重点功能区建设等，持续优化工作机制，释放政策红利，促进国际人才集聚。

人才引得来，关键还得用得好，能够留得下。为此丰台区出台“丰才十条”人才政策，从“引、育、用、留”各环节为人才松绑，激发人才创新创业活力。“‘丰才十条’政策更加注重发挥市场作用，创新引入预审备案、自主认定、以才引才、‘定制化’引才等更加灵活的人才遴选评价机制，设立引才‘伯乐奖’，在人才引进支持、科技创新奖补、金融法务服务、人才安居保障等方面更有吸引力、更具实效。”丰台区委常委、组织部部长牟晓春表示。

（记者 张景华 董城）

(责编：李昉、郝孟佳)

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