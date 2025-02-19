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全国政协委员吴立刚：

培养面向未来的拔尖创新人才

2025年02月19日08:24 | 来源：光明日报
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原标题：培养面向未来的拔尖创新人才

 培育和发展新质生产力，需要什么样的“新质人才”？履职这一年，这个命题始终驱动着全国政协委员、哈尔滨工业大学校长助理兼航天学院院长吴立刚在调研考察、教学科研一线寻找答案。

“去年的全国政协会议上，我提交了提升高校科技成果转化效能等4份提案，每一份都收到了相关部门的积极反馈。”吴立刚拿出一沓厚厚的调研材料展示给记者，“我走访了20多家企业和科研院所，与数十位高校教师和企业负责人深入交流，不仅是为了摸清科技成果转化难的‘堵点’，也在无形中搭起了一座沟通交流的桥梁。这一年，看到越来越多的政策措施相继出台，一大批科技成果从实验室走向生产线，不仅让我觉得欣喜与兴奋，更感觉到了自己肩上沉甸甸的责任。”

“在调研中我也意识到，发展新质生产力不光要畅通成果转化这个‘出水口’，更得建好拔尖创新人才的‘蓄水池’。”吴立刚坦言，“这需要进行从知识传授到能力塑造、从普适性培养到个性化成长的教育变革，紧紧围绕学生成长成才的特点，不断优化调整学科专业布局，构建学科交叉、产教融合、科教融汇的人才培养模式，完善以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价机制。”

作为团队带头人，吴立刚一直聚焦智能无人系统发展的最前沿。用他的话说：只有做“顶天立地”的科研，才能培养出具有优秀创新素养的人才。

人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。吴立刚认为，对于高校来讲，要面向智能化时代培养出更多人工智能领域的专业人才，因此，需要根据社会需求提前规划学科布局和专业设置，只有打出这个“提前量”，才能为经济社会发展贡献源源不断的创新智慧。另外，还要用好人工智能为教育高质量发展赋能，借助人工智能技术将传统经验性教学向以数据交互、信息评估为主的智慧化教育转变。

为此，今年他关注的是加强人工智能拔尖创新人才培养、推动人工智能赋能教育高质量发展等方面的问题。“为了把建议提准提实，我调研了30余所高校在学科布局、专业设置、培养方案以及招生就业等方面的情况，目前已经准备了两个相关提案。”吴立刚希望在今年的全国两会中，可以听到更多代表委员对这类问题的意见建议。

（记者 张士英 见习记者 胡沛然）

(责编：李昉、郝孟佳)

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