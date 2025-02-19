原标题：金属量子点领域获重要突破

记者从国防科技大学电子对抗学院获悉，该院胡以华教授团队成功研制出一种新型核壳异质结构量子点，通过电子注入和表面等离激元效应诱导的强局域电场，实现了荧光增强94.06倍，量子产率提高32.40倍。该成果近日发表于国际学术期刊《先进材料》。

量子点是把激子在三个空间方向上束缚住的半导体纳米结构，也被称为“人造原子”，因其独特的光电性质，在光学成像、光通信、生物医学检测、环境检测等领域具有广阔的应用前景。然而，传统量子点的量子产率和荧光强度有限，限制了其在实际应用中的表现。该研究团队通过创新性地设计核壳结构，将源自银核和表面等离激元诱导的热电子迅速灌入导带，显著增强了量子点的光发射性能并提高了材料量子产率。

“该量子点可制备为探测器发光光栅、光存储芯片等光电器件，还可在一些需要烟幕发光的场景中应用。”胡以华介绍，这一研究成果为在原子尺度上构建复杂的功能结构提供了参考，有助于未来的光电器件、光学成像和重金属检测应用，并为相关领域的技术进步和产业升级提供有力支持。（记者张胜）

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