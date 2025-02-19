原标题：广西桂林秀峰区：风雨无阻“护学岗”

“同学们，放学路上注意安全，过马路不要追逐打闹！”“雨天路滑，家长接送时请有序停车。”2月17日下午放学时段，在广西桂林市秀峰区榕湖小学门口，“护学岗”民警何光一边疏导交通，一边向学生和家长反复叮嘱安全事项。

这样温暖的场景，每天都在秀峰区47个“护学岗”上演。秀峰区是桂林市中心城区，辖区内有47所中小学及幼儿园，2.1万名师生。上下学时段，校门口人流、车流交织，安全隐患不容忽视。为此，秀峰公安分局将校园安全作为民生工程，自2024年起全面推行“护学岗”机制，每天早中晚高峰，民辅警准时“上岗”，风雨无阻。

“以前校门口经常堵得水泄不通，电动车乱窜，孩子过马路提心吊胆。”中隐小学学生家长李女士感慨，“现在有民警指挥，车辆停放有序，孩子自己走回家我也放心。”数据显示，自“护学岗”设立以来，辖区校园周边纠纷类警情同比下降41%，家长满意度达99%。

“护学岗”背后有“智慧”。秀峰分局将校园周边纳入数字立体巡逻体系，设立14个校园警务室，通过高清摄像头实时监控重点区域、路段，联动交警动态调整交通信号灯时长，确保学生通行效率。同时，建立“一校一策”应急预案，针对榕湖小学、中华小学等位于老城区的学校，协调社区志愿者参与校园安全工作，疏导校园周边秩序，确保校园周边环境安全有序；对偏远学校则加强夜间巡逻，排除安全隐患。

“护学岗”不仅是安全岗，更是连心桥。新学期开学第一天，中华小学“护学岗”民警唐维发现一名学生一直在小卖部门口徘徊。原来，孩子未等到家长来接就独自跑去附近的小卖部闲逛，天色渐晚，还没等到家长的孩子不敢回学校也不敢独自回家。唐维一边安抚，一边通过警校共建的121个线上“护苗工作”网格群联系家长，并陪孩子在派出所写作业直至家长赶来。第二天，孩子画了一幅“警察阿姨辛苦了”的简笔画送到派出所，让唐维感动不已。

这样的温情片段不时上演：民警为低血糖学生递上糖果，帮粗心家长找回遗失书包，担当“临时家长”护送迷路孩童……2024年至今，“护学岗”累计处理紧急求助50余起，帮助寻回学生12名。

47个“护学岗”，47份坚守。如今在秀峰区，闪烁的警灯、醒目的荧光绿马甲，已成为学生上下学路上最安心的风景。“零事故”背后，是民警日复一日的付出，更是全社会对“幼苗”的呵护。正如一位家长在“护苗群”中的留言：“‘护学岗’护住的不仅是安全，更是一座城市的温度。”

（记者 周仕兴 通讯员 曹长青 周长辉）

(责编：李昉、郝孟佳)