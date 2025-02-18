活动现场。人民网记者 李依环摄

人民网北京2月18日电 近日，北京市大兴区开展第二届基础教育发展研讨会暨2025年大兴区课程教学改革学术交流活动。活动聚焦大中小学思政一体化建设、拔尖创新人才培养和数字化赋能教育等专题，探索大兴区教育课程教学改革的创新做法。

北京市大兴区委教育工委书记王群会表示，本次研讨会聚焦教育本质，深刻强调“人”才是教育的核心目的。大兴教育应积极汲取长链条人才培养、激发教师内驱力等经验，狠抓教研工作落实，进一步完善学校管理体制机制。同时，大兴区还将大力支持名校本土化进程，积极促进集团化办学，通过整合多方优质资源，实现优势互补。

北京市大兴区政协副主席、大兴区教委主任赵建国表示，全区教育系统要立足首都教育现代化大局，聚焦“六个大兴”建设目标，以集团化办学和城乡手拉手帮扶为抓手，促进优质教育资源均衡配置；以智慧校园建设和人工智能应用为突破，推动教育教学方式变革；以师德师风建设和人才梯队培养为支撑，夯实教育高质量发展根基。

北京师范大学教授、未来教育高精尖创新中心执行主任余胜泉在“人工智能何以革新教育”主题报告中谈到，人工智能通过认知外包改变知识生产，提升人类处理复杂信息的能力，但需警惕认知外包导致的思维懒惰。未来教育应注重核心素养与跨学科能力培养，利用人工智能实现个性化教育与智能教育环境的建构，推动人机协同的智慧教育发展。

记者了解到，本次活动通过线下与线上直播相结合的方式进行。2月21日，以“深度推进课程教学创新，引领育人方式变革”“数字赋能教育改革，助推教育高质量发展”“站稳儿童立场，落实《评估指南》”为主题的三场分会活动将同步进行。（李依环、实习生高云晴）

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