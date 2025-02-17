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2025“中国音·中国乐·中国年”新春文化品牌活动落幕

2025年02月17日10:21 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京2月17日电 近日，中国音乐学院推出的2025“中国音·中国乐·中国年”新春文化品牌活动落幕。本次系列活动包括线上新春音乐会和欧洲四国六地巡演，旨在用中国音乐讲好中国故事，增强中国文化的全球传播力和影响力，促进文明交流互鉴。

2025“中国音·中国乐·中国年”新春音乐会现场。学校供图

2025“中国音·中国乐·中国年”新春音乐会现场。学校供图

春节期间，中国音乐学院“中国音·中国乐·中国年”新春音乐会在“人民网+”客户端等平台同步播出，演出展现了不同时期、不同形式、不同风格的中国音乐作品，全方位地展示了中国音乐的独特魅力。

据介绍，中国音乐学院欧洲巡演先后走进德国、比利时、奥地利、匈牙利等四国的六个地标性音乐厅，多位音乐家以中国民族音乐为媒介，向世界展示了中华文化的深厚底蕴与中国春节的文化内涵。

此外，由中国音乐学院师生组成的巡演团队在德国汉堡、奥地利维也纳和匈牙利布达佩斯举办了三场欧洲城市地标民乐打卡活动，将中国民族乐器的悠扬旋律带入人流密集的城市广场、文化中心和地标建筑，吸引了大量路人驻足聆听，展示中国音乐的生命力与感染力。（郝孟佳、实习生汤烁）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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