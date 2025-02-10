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教育部认定61个国家特殊教育改革实验区

2025年02月10日17:55 | 来源：新华社
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记者2月10日从教育部获悉，经各地自主申报、省级推荐、网络公示等环节，认定北京市海淀区等61个国家特殊教育改革实验区。

根据教育部前期下发的文件，实验的任务为拓展特殊教育学段服务，扩大特殊教育服务对象，强化特殊教育质量建设，加强数字教育资源建设等四方面。实验建设周期一般为3年。

其中，拓展特殊教育学段服务，将聚焦探索建立从学前到高中以上全学段衔接的特殊教育体系等；扩大特殊教育服务对象，将聚焦联合高校、科研机构对特殊需要儿童开展教育教学研究及试点工作等；强化特殊教育质量建设，将聚焦深化课程教学改革，加强特殊教育课程教学研究人才队伍及教研体系建设等；加强数字教育资源建设，将聚焦推进特殊教育智慧校园、智慧课堂建设等。

教育部要求，各地要健全体制机制，强化条件保障，加大政策支持和经费投入力度；各实验区要针对本地实际研究制定切实可行的目标举措，加大改革创新力度，并深入宣传实验区的政策措施、实际成效和典型案例。教育部将组织专家对实验区工作进行针对性指导，适时开展总结交流活动。（记者胡梦雪）

(责编：白宇、卫嘉)

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