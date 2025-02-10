原标题：深圳理工大学首次来湘招生

2月9日，深圳理工大学在长沙举行2025年湖南省招生说明会，为湖南应届考生解析招生信息和学校发展等情况。据悉，这是该校首次在湘招收本科生，预计招生计划为30人(最终招生计划以上级教育主管部门核定为准)。

2月9日，深圳理工大学在长沙举行2025年湖南省招生说明会。深圳理工大学供图

深圳理工大学是2024年5月30日经教育部批准设立，深圳市人民政府举办的具有法人资格的全日制普通高等学校。该校定位为新型研究型大学，依托中国科学院深圳先进技术研究院等一流科研机构优质丰厚的科教、产教资源进行建设，以“产教融合、科教融汇办大学，学科交叉建专业，三院一体育人才”为办学特色，着重开展基础性、前沿科学技术研究，培养拔尖创新人才。

2025年，该校在湖南招生对象是选考物理和化学组合的高中毕业生，录取批次为本科普通批，均按“计算机科学与技术”大类进行录取，所有学生大一不分专业，开展通识教育和实验室科研实践，大二根据兴趣自主选择专业，目前可选专业包括计算机科学与技术、材料科学与工程、生物技术、神经科学、药学等。

“深圳理工大学具备过硬的科研实力、综合的育人能力和无限的产业转化潜力，学校一成立就以独特的人才培养模式吸引了考生与家长的广泛关注。”深圳理工大学党委书记朱迪俭介绍，该校2024年在广东招收首届本科生获得了非常优质的生源，录取物理类考生120人，最高分664分，最低分624分。

朱迪俭表示，深圳理工大学拥有一支以海外高层次人才为主的高水平师资队伍，其中，全职海内外院士14人，国家级人才88人，超70%教师具有海外留学经历，长聘教师中有42人已在海外获得终身教职，3位外国专家获得中国政府友谊奖。“我们希望与湖南携手，以推动实现高水平科技自立自强、自主培养国家亟须的拔尖创新人才为目标，共同为教育强国建设作出积极贡献。”(记者 徐志雄)

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