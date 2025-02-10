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青少年珠算科普活动在广州举办

2025年02月10日08:53 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　活动现场。陈海枝摄

　　本报电（吴文）在新春佳节的喜庆氛围中，以“少年非遗秀 共享传承梦”为主题的“我珠算少年”青少年珠算文化非遗科普活动在广州启幕。本次活动由中华儿童文化艺术促进会指导，中华儿童文化艺术促进会非物质文化遗产工作委员会主办。来自全国多地的750余位珠算传承者与爱好者齐聚羊城。

　　2013年12月4日，中国珠算被联合国教科文组织正式列入人类非物质文化遗产代表作名录。2024年12月4日，“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”同样被列入人类非物质文化遗产代表作名录。珠算与春节的相遇，碰撞出绚烂的文化火花。

　　本次活动内容丰富。传统的看珠算、看心算项目展现了珠算的根基底蕴与经典技法；听心算、闪电算等自选项目则体现了珠算文化的创新活力。在紧张激烈的技艺切磋之余，嘉年华活动单元营造出轻松愉悦的欢乐氛围；非遗传承科普活动则通过专业生动的讲解演示、趣味横生的科普问答等形式，阐释珠算文化的历史脉络、技艺奥秘与文化价值。

　　据悉，2025年8月，世界珠算日到来之际，中华儿童文化艺术促进会还将联合国家速滑馆举办2025青少年珠算文化非遗大会暨第六届“指尖上的智慧”珠算文化非遗教育成果展演。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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