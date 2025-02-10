本报记者 张 盼

台湾青少年在福州教育学院附属第二小学体验茉莉花茶制作技艺。

主办单位供图

两岸青少年在福州市钱塘文博小学开展棒垒球竞技交流。

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“这是我第一次来福州，这里很漂亮，我认识了很多新朋友，还见识到许多非遗传统技艺。”近日在福建福州教育学院附属第二小学，参加闽台青少年棒垒球交流联谊活动的台湾小学生林沅霆说。

“青春相约·融通未来”闽台青少年棒垒球交流联谊活动2月7日至9日在福州举办，150名两岸青少年参加活动，其中台湾交流团成员30人。此次活动以棒垒球运动为媒介，包括棒垒球交流赛，以及内容丰富、形式多样的参访学习。

在福州教育学院附属第二小学，台湾青少年近距离领略中华传统文化的独特魅力。书法艺术的雅致、篆刻技艺的精妙、掐丝珐琅的华丽、金箔画书签的韵味……每一项体验都给台湾青少年留下深刻印象。福州茉莉花茶传统窨制工艺传承人张子健现场展示了茉莉花茶制作技艺，不少台湾青少年兴趣盎然地跟着学习。两岸青少年还携手种下“连心树”，期盼友谊之树茁壮成长，未来见证彼此情谊的延续与发展。

“本次参访行程让我大开眼界，原来教育可以这样做，当地学校在推动阅读、科技、体育、艺术教育等方面，很多地方值得我们学习。”台湾台中市德芙兰小学校长古金益说，这是第一次带学生来福州参加交流比赛，希望能开阔学生们的视野，也相信通过此次活动，两岸青少年的友谊将不断加深，增进彼此理解。

在福州市钱塘文博小学，两岸青少年开展了棒垒球交流赛。赛场上，队员们全力以赴，每一次挥棒、每一次接球，尽显团队精神和同胞情谊。比赛结束后，两岸青少年相互拥抱鼓励。不少人纷纷表示，这场比赛超越胜负，将成为他们珍藏的美好回忆。

主办方还组织台湾青少年走进福州镇海楼、中国（福建）船政文化博物馆、台湾会馆等地标性建筑。烟台山的自然风光、三坊七巷的历史底蕴、“两马同春闹元宵”灯会的璀璨灯光等，都吸引台湾青少年驻足观赏、流连忘返。

本次活动由福建省台联、福州市教育局、福州市妇联、福州市台联主办，福州教育学院附属第二小学、福州市钱塘文博小学和台湾运动文化教育发展协会、台中市德芙兰小学协办。

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