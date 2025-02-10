原标题：黑龙江为“冰雪”工匠发展造舞台

记者2月7日从黑龙江省人力资源社会保障厅获悉，该厅日前印发《加强人力资源开发利用 支持冰雪经济发展十条政策措施》（以下简称《措施》），明确提出将加强人力资源开发利用作为促进冰雪经济发展的基础性、战略性支撑，聚焦冰雪领域技术技能人才培养、评价、引进和激励，全力推动冰雪经济高质量发展。这一系列举措不仅为冰雪产业注入新动能，也为科技人才在冰雪经济中的创新实践提供了广阔舞台。

《措施》围绕冰雪产业发展的实际需求，实施“冰雪龙匠”定向培养计划，做强冰雪经济“政校企”技能人才培养联盟，通过订单定向培养急需紧缺的技术技能人才，为冰雪运动、文化、装备、旅游等产业的协同发展提供坚实支撑。同时，黑龙江省发布冰块存储养护、雪雕装饰、冰块装卸等特色专项职业能力考核规范，并积极推动冰雪雕刻师、造雪师、制冰师等“龙江标准”上升为国家职业标准，进一步推动冰雪产业职业化、标准化建设。此外，黑龙江省还开辟冰雪人才职称晋升“绿色通道”，支持优秀人才破格晋升高级职称。

为激发科技人才的创新活力，《措施》提出，黑龙江省将定期举办冰雪雕刻职业技能竞赛，打造具有国际影响力的“冰雕雪塑”职业技能竞赛品牌。在“龙江大工匠”“龙江技术能手”评选表彰活动中，专门面向冰雪经济领域设置专项名额，激励更多优秀青年投身冰雪技能创新。

在高端人才引领方面，《措施》提出，黑龙江省支持冰雪经济领域企事业单位设立博士后站点或创新实践基地，建设省级专业技术领军人才梯队，并拿出专项名额支持建设技能大师工作室，打造冰雪经济高端技术技能人才的孵化器。（记者朱虹）

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