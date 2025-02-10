原标题：更年期晚的人患心血管病风险较低

美国科罗拉多大学博尔德分校一项最新研究表明，与较早经历更年期的女性相比，较晚经历更年期的女性在之后的多年里，心血管可能会更加健康。这项研究近日发表在美国心脏协会期刊《循环研究》上，揭示了55岁或之后才停经的女性在绝经后的岁月里患心脏病和中风的可能性为何会显著降低。该研究可能有助于开发新的疗法，例如通过饮食干预来降低女性罹患心脏病的风险。

以往研究表明，55岁或之后才停经的女性与45至54岁这一通常年龄段停经的女性相比，患心脏病的可能性要低20%左右。此次研究人员评估了92名女性的血管健康状况，特别是其肱动脉血流介导性血管扩张（FMD）情况，即随着血流量增加，上臂的主要血管——肱动脉的扩张程度。他们还测量了女性血管内壁细胞中线粒体的健康状况，并观察了血液中流动的分子。

一个事实是，所有绝经后女性的动脉功能都比绝经前女性差很多。这在一定程度上是因为随着年龄增长，人体产生的一氧化氮会减少，而一氧化氮有助于血管扩张、防止血管僵硬和形成斑块。研究人员解释说，血管内壁细胞的线粒体也会随着年龄增长而功能失常，并产生更多有害分子——自由基。

实验结果显示，与绝经前组女性相比，正常更年期组血管功能下降了51%，更年期较晚组仅下降了24%。值得注意的是，这些组间差异在女性绝经后五年或更长时间里依然存在，更年期较晚组的血管功能比正常更年期组好44%。

研究还发现，更年期较晚组血管健康状况保持良好与线粒体产生的自由基更少有关。另外，两组的血液循环情况也不同，更年期较晚组血液中15种不同脂质或与脂肪相关代谢产物的水平对身体更有益。（记者张佳欣）

(责编：郝孟佳、孙竞)