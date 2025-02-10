原标题：大脑中微塑料浓度高于其他器官

人类大脑中的微塑料浓度远高于其他器官（示意图）。图片来源：AI生成

美国新墨西哥大学健康科学中心研究人员发现，人类大脑中的微塑料浓度远高于其他器官，而且这种积累似乎在随着时间的推移而增加，仅在过去8年中就增加了50％。该研究发表在最新一期《自然·医学》杂志上。

微塑料是空气、水和土壤中广泛存在的微小降解聚合物。它们在过去的50年间已经进入了人体的各个部位，包括肝脏、肾脏、胎盘等。然而，新研究发现，大脑中的微塑料浓度超过了这些器官。更令人担忧的是，大部分塑料颗粒比预想的要小得多，约为纳米级大小，是病毒的两到三倍大。此外，痴呆症患者大脑组织中的微塑料含量比其他人高出10倍，但目前尚无法确定这是否是导致痴呆的原因或仅仅是疾病过程中的一种结果。

研究人员此次采用了一种先前用于量化胎盘等器官中微塑料数量的新方法。他们分析了受捐赠的脑组织样本，这些样本大多可追溯至2016年，并与2024年的样本进行了对比。所有样本均取自额叶皮层，通过化学溶解组织并使用离心机分离出含有未溶解塑料的小颗粒，再将这些颗粒加热到600摄氏度以捕获燃烧时释放的气体，最后利用色谱和质谱仪鉴定离子。该技术成功检测并量化了12种不同的聚合物，其中最常见的为聚乙烯。

此外，通过透射电子显微镜观察显示，大脑组织中含有大量成簇的锋利塑料碎片，尺寸不超过200纳米。这些微小颗粒能穿过血脑屏障，但其进入机制尚不完全清楚。

研究人员推测，物理特性而非化学毒性可能是这些颗粒对健康的潜在威胁所在，比如可能阻碍毛细血管血液流动或干扰大脑轴突间的连接。同时，由于微塑料倾向于聚集在大脑髓鞘的脂肪细胞中，这或许解释了为何大脑中微塑料浓度较高的问题。（记者张梦然）

(责编：郝孟佳、孙竞)