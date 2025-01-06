记者从中关村安全管理技术人才发展促进会获悉，《中国安全应急管理人才发展报告(2024)》蓝皮书(以下简称蓝皮书)发布会近日在北京举行。蓝皮书指出，据测算全国安全应急人才总需求1600万人，现有安全应急人才1050万人，缺口人数为550万人。

《中国安全应急管理人才发展报告(2024)》蓝皮书发布会近日在北京举行。中关村安全管理技术人才发展促进会供图

据介绍，应急管理部原副部长、国家矿山安全监察局原局长黄玉治担任该蓝皮书编委会主任，原国家安监总局局长、工业和信息化部原部长李毅中作序，应急管理部研究中心原主任黄盛初担任主编，该书于2024年11月由社会科学文献出版社出版。

科技部办公厅原主任马连芳在讲话中表示，安全应急管理人才的培养和成长是推动行业发展的核心动力，人才是行业发展的坚实基石。《中国安全应急管理人才发展报告(2024)》是安全应急管理人才建设的第一部蓝皮书，为研究制定国家安全应急管理技术人才培养战略和科技创新战略提供了重要参考。

黄盛初在发布会上做主题报告，介绍蓝皮书编撰情况和核心内容。该蓝皮书包括总报告、分报告、专题篇、区域篇、案例篇、附录六大部分，总报告系统阐述2023年中国安全应急管理人才发展现状及趋势，全书共30万字。

蓝皮书指出，据测算全国安全应急人才总需求1600万人，现有安全应急人才1050万人，缺口人数为550万人；全国有222所高校开设安全应急本科专业，每年毕业生总数约为1.6万人，远远满足不了全国安全应急管理系统和企业的人才需求。

“因此，要充分利用各类培训资源，包括高校、职业学校、党校、干部学院、企业培训学院(培训中心)和其他社会力量，加大力度培养各类安全应急人才，更好满足全国安全应急管理系统、企业和社区、乡镇对安全应急人才的迫切需求，加快实现安全治理模式向事前预防转型。”黄盛初说。

当天的发布会还表彰了对蓝皮书编撰工作做出特殊贡献的个人和团队，并向优秀作者和编委、企业赠送蓝皮书。 (记者 郭超凯)

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