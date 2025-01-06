原标题：国际大学生雪雕大赛开铲 国内外64支队伍展开角逐

1月4日，2025第十七届国际大学生雪雕大赛在哈尔滨工程大学拉开帷幕。本届国际参赛团队数量创历届新高，来自泰国、俄罗斯、英国等9个国家的22支国际队伍和42个中国高校代表队入围决赛。

参赛队伍在比赛中 王一勇 摄

作为哈尔滨国际冰雪节20个重点活动项目之一，大赛以“同心同梦，共筑未来”为主题，旨在促进国内外冰雪文化交流，为大学生提供雪雕艺术创作实践平台，擦亮哈尔滨“冰世界雪天下”的城市名片，为亚冬会增光。

在为期4天的比赛中，参赛队伍将分别在长3米、宽3米、高3米相等规格的人造雪块上进行雪雕创作。选手参赛作品种类繁多、各有新意，有的表现出对人与自然和谐相处的思考，有的借助雪雕艺术展现传统文化、民族精神，有的表达以科技创新引领未来发展。

比赛现场 王一勇 摄

由中国教育部高等学校工业设计专业教学指导分委员会主办、哈尔滨工程大学承办的国际大学生雪雕大赛，自2009年启动以来，迄今已经成功举办17届。哈尔滨工程大学将独特的冰雪文化与办学特色紧密结合、创新融合，打造了集教育性、实践性和创造性于一体的实践育人模式，也为学生拓展创新思维、培养全球视野提供了平台。(李颖超 记者 史轶夫)

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